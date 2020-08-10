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أخبار العالم

مصرع 30 شخصا وإصابة 13 جراء السيول والفيضانات بالسودان.. فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:56 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن الدفاع المدني السوداني، عن وصول حصيلة ضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد إلى 30 شخصا و13 مصابا. 

وقال الدفاع المدني السوداني إن عدد ضحايا سجل 20 ضحية جديدة وإصابة 13 آخرين، ليرتفع الإجمالي إلى 30. 

وأضاف الدفاع المدني "لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 13"، لافتا إلى تدمير 66 مرفقا عاما.

وبلغ عدد المنازل التي دمرت كليا 3945 منزلا، منذ الخميس، وفق المصدر نفسه، بحسب موقع "أخبار السودان".

وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان ذكر أن خمسين ألف شخص تأثروا بالأمطار.

وقال إن "الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة في السودان سببت فيضانات وانزلاقات أرضية وسببت أضرارا في منازل وبنى تحتية في 14 من إجمالي 18 ولاية في البلاد".





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