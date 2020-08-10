بعد عودة مستشفيات العزل.. هل دخلت مصر موجة كورونا جديدة ؟





تمكنت مصر من محاصرة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية وهو ما اتضح جليا في أرقام الإصابات الجديدة والوفيات التي تعلنها وزارة الصحة بشكل يومي، ولكن هل دخلت مصر موجة ثانية من الفيروس بعد عودة عدة مستشفيات للعزل مرة اخرى أبرزها مستشفى النجيلة بمطروح والتي كانت الأولى منذ بداية الجائحة.





يتساءل الملايين من المصريين بعد لقاء وزيرة الصحة مع مديري مستشفيات العزل وقرار عودة مستشفيات العزل إلى العمل مرة أخرى ، هل ستكون هناك موجة ثانية من فيروس كورونا؟.





محمد طالب، مدير مستشفى النجيلة للعزل بمحافظة مطروح، أكد إن خلال الفترة الماضية قلت أعداد الإصابة بفيروس كورونا، ولكن قرار الوزيرة تحسبا لقدوم موجة ثانية واحتمالية أن تكون الموجة أشد و أقوى من الأولى.





وخلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي" أن عودة مستشفيات العزل إلى العمل مرة أخرى حتى يكونوا على أتم الاستعداد، معقبا: لدينا بالفعل حالات إصابة في المستشفى الآن.



وأضاف أن المستشفى عادت إلى العمل منذ 3 أيام، مشيرا إلى أن عدد الإصابات المتواجده حاليا عدد بسيط، مؤكدا أن الصحة على أتم استعداد لاستقبال أي موجة ثانية من فيروس كورونا.





أما أشرف العقبة ، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، قال إن مصر تجني ثمار ماقامت به منظومة الصحة الناجحة في حصر وباء كورونا .





وعن نهاية فيروس كورونا ، أكد أنه مازال موجودا و يجب على الجميع الإلتزام بالإجراءات الوقائية لكي لا يحدث زيادة وارتفاع فى الأعداد مره أخرى.











وعن حقيقة دخول مصر في موجة ثانية أكد أنه غير صحيح مضيفا:"نحن لا نستطيع أن نقول أن مصر حاليا في الموجة الثانية، وذلك لأن الأعدا لم تصل إلى الصفر وعادت في الارتفاع".





أما حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، بوزارة الصحة، أكد أنه لابد من الحذر من ارتفاع أرقام إصابات كورونا. وأكد أن هذه الأرقام جرس انذار لكل المصريين على أنهم فقدوا الحذر، وحتى الآن لم ندخل في موجة ثانية.