طالب بالثانوية يكشف تفاصيل إصابته بـ كورونا بعد أول امتحان

قال أدهم محمد طالب ثانوية عامة، إنه أصيب بفيروس كورونا بعد امتحان اللغة العربية، موضحًا أنه استكمل الامتحانات بالإصابة.





وأضاف الطالب ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي" تقديم الإعلامية "آية جمال الدين" أنه حصل على نسبة 91 % شعبة علمي علوم.





ولفت إلى أن الأعراض الخاصة بـ فيروس كورونا بدأت معه بتكسير فى الجسم ونوم مستمر، وفقدأن لحاسة الشم و التذوق ولكن لم يكن هناك ضيق في التنفس.





وأوضح أنه تسبب فى إصابة والدته، ولكن بحمد الله تم شفائها، بعد أن ظلت فى الحجر لمدة معينة من الأيام.





وأشار إلى أنه كان يتوقع أن يحصل على نتيجة أكثر مما حصل عليها، وأكد أنه يتمنى الالتحاق بعلوم.