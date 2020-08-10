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محافظات

المنوفية تعلن رفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ 2020

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:23 ص
صدى البلد
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محمد أمين
أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن إنتهاء المحافظة من كافة الإستعدادات لإستقبال إنتخابات مجلس الشيوخ والمقرر عقدها غدًا الثلاثاء 11 من أغسطس الجارى من خلال التأكد من جاهزية جميع المقار الإنتخابية بنطاق المحافظة لاستقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم 


وكذلك أماكن  المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين الوافدين لتأمين العملية  الإنتخابية  وتوفير كافة سبل الإعاشة لهم بما يضمن إنتظام سير العملية الإنتخابية للظهور بالشكل الحضارى للمحافظة.

وعلى مستوى الوحدات المحلية ، أوضح المحافظ بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والتأكد من مدي جاهزية المقرات الإنتخابية من الناحية الأمنية وكذا توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم ،

 مع الإستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والألتزام بالمسافات  البينية للحد من إنتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الإنتخابات.

وأضاف محافظ المنوفية بأنه  تم  تدشين مبادرة " اعرف لجنتك " الانتخابية على مستوى الوحدات المحلية بنطاق  المحافظة لتوفير بيانات الناخبين من حيث أرقام وأماكن اللجان الخاصة بهم لمساعدتهم علي أداء واجبهم الإنتخابى في الإقتراع . 

كما تم  ربط غرف العمليات الفرعية بكافة مراكز المدن ومديريات الخدمات بغرفة العمليات المركزية للمحافظة لسرعة تداول المعلومات وتلقي الشكاوي والتنسيق مع مديرية الأمن في هذا الشأن ، ورفع درجة الإستعداد التام بكافة المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة علي المقارات الإنتخابية للتعامل الفورى في حالة حدوث طوارىء مفاجئة.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية استعدت بتجهيز (515) مقرًا إنتخابيًا و (1) لجنة عامة و (619) لجنة فرعية ، وتستقبل اللجان الإنتخابية ( 2 مليون و688 ألف 280 ناخب) على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.
المنوفية تعلن رفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ 2020
المنوفية تعلن رفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ 2020
المنوفية تعلن رفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ 2020
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