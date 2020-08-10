شباب مصر يشاركون في تجهيز مواد الإغاثة المقدمة للشعب اللبناني

شارك العشرات من الشباب المصري في تعبيئة مواد الاغاثةً التي اعلنت مؤسسة مصر الخير عن تقديمها لأهالي لبنان، والتي تتضمن ٥ آلاف كرتونة مواد غذائية والمقرر ارسالها ضمن المساعدات المرسلة بالطائرة المصرية يوم الاربعاء القادم الي الشعب اللبناني





ياتى ذلك فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لإستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية فى ظل الأزمة التى تمر بها حاليًا





وقال المهندس أحمد علي رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، إن مشاركة الشباب في تعبئة مواد الإغاثة انطلاقًا من الدور المصرى الرائد في مساندة الشعوب العربية الشقيقة في كل الأحداث التي تلم بها ومشاركة من المجتمع المدني المصري وحرصه علي تقديم يد العون لدولة لبنان الشقيقة والتضامن مع الأشقاء من شعب لبنان فى أوقات المحن والأزمات‪.‬





وأضاف أن مؤسسة مصر الخير أعلنت المشاركة في إرسال مساعدات إغاثية عاجلة وهي عبارة خمسون طن من مواد الغذائية الشاملة لتوفير المواد الغذائية الاساسية لهم حيث تشارك بيها موسسة مصر الخير كجزء من حملات الاغاثة للدولة المصرية التي تنقلها طائرات الجسر الجوي المصري إلى بيروت والمحملة بأطنان من كافة المواد الإغاثية والطبية وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.





وأكد المهندس احمد علي رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بأن لجنة الاغاثة في مؤسسة مصر الخير رفعت درجة استعدادها للقصوي للتحرك السريع مع الدولة المصرية للمشاركة في تجهيز طائرات الاغاثة المصرية من خلال توفير المواد الغذائية العاجلة، موضحًا أن ذلك ياتي تأكيدا من المسئولية المجتمعية الإنسانية لمؤسسة مصر الخير داخل مصر وخارجها.



