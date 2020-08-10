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أخبار العالم

الرابع في حكومة دياب.. استقالة وزير المالية اللبناني غازي وزني

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:13 م
غازي وزني
غازي وزني
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شيماء مصطفى
أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن وزير المالية غازي وزني توجه إلى السراي الحكومي لتقديم استقالته، ليصبح الوزير الرابع في حكومة حسان دياب الذي يقدم استقالته.

وذكرت مصادر لـ شبكة LBCI اللبنانية، أن الوزير وزني تقدم باستقالته لرئيس الحكومة حسان دياب.


وقدمت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، استقالتها الخطية لرئيس الحكومة حسان دياب.

وكانت نجم قد طالبت بالأمس، في خلال اجتماع بين دياب والوزراء، بإستقالة الحكومة بشكل تضامني موحد وأنه "في حال عدم التجاوب مع مبادرتها ستتقدم بإسقالتها الإفرادية".

كما استقال وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار، بعد ساعات قليلة من تقديم وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد استقالتها من منصبها، بعد أن قدمت اعتذارها، مؤكدة أن "التغيير الذي تطمح إليه الحكومة بعيد المنال".

ونقلت شبكة "LBCI" اللبنانية، عن مصادر قولها إن وزيرة المهجرين غادة شريم، تضغط من أجل اتخاذ قرار جماعي باستقالة الحكومة، لافتة إلى أنه إذا لم يحدث ذلك فستبادر بتقديم استقالة فردية.

فيما أكدت وزيرة الرياضة اللبنانية فارتينيه أوهانيان، بأنها ستطالب مجلس الوزراء بتقديم استقالته، جراء الوضع الناتج عن كارثة مرفأ بيروت.

فيما قال النائب عن كتلة لبنان القوي، آلان عون إنه إذا لم تستقل الحكومة اليوم، فستعلن الأمر يوم الخميس المقبل في مجلس النواب.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب سيقدم استقالته بعد قليل، حيث أبلغ الرئيس ميشال عون نيته في التخلي عن منصبه.

وأوضحت المصادر اللبنانية، أن هناك معلومات عن عدم تأمين النصاب لجلسة مجلس الوزراء اليوم ودياب سيقدم الاستقالة دون جلسة، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز".
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