إقبال كثيف على مقرات تظلمات الثانوية العامة لليوم الرابع على التوالي| معظم الطلاب يتظلمون من العربي والفيزياء والرياضيات.. والاهالي: فين الرأفة اللي قالوا عليها .. والتعليم تعلن النتيجة على موقعها

* التعليم :

- نراعي الدقة المتناهية فى مراجعة كراسات المتظلمين لإعطاء كل ذي حق حقه وعدم التهاون

- أي مصحح لديه أخطاء في عملية التصحيح والتقدير سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله













وكان معظم الطلاب مقبلين اليوم على تقديم تظلمات في اللغة العربية والفيزياء والرياضيات التطبيقية والتاريخ والجغرافيا ، مؤكدين انهم يشعرون بالظلم في التصحيح لان لهم درجات غير محسوبة.









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وشدد الطلاب على ان نتائجهم في اللغة العربية تحديدا كانت صادمة ، مؤكدين ان المصححين لم يرأفوا بحال الطلاب ولم يقدروا ظروف ازمة فيروس كورونا المستجد وتعليق الدراسة.





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وقال اولياء الامور : فين الرأفة اللي كانوا بيقولوا عليها ، ولادهم نفسيتهم زي الزفت ، بعد الكورونا ماكانش في اي دراسة وولادنا كانوا بيعانوا ، مؤكدين انهم يستغيثوا بالمسئولين للنظر بعين الرأفة لطلاب الثانوية العامة





وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع السادة مديرى عموم تنمية المواد واللجان المشكلة لفحص كراسات الإجابات.









وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه يجب التكاتف حتى تكلل هذه المنظومة بالنجاح، مشيرًا إلى أن هدف الاجتماع هو مراعاة الدقة المتناهية فى مراجعة الكراسات لإعطاء كل ذي حق حقه وعدم التهاون، وفى حالة عدم وجود أى درجات يستحقها الطالب يجب الرد على ملاحظاته بكل دقة، مشددًا على مراعاة مصلحة الطالب عند المراجعة وحصول كل طالب على حقه، فضلًا عن ضرورة المحافظة على السرية أثناء أعمال المراجعة.





وأكد الدكتور رضا حجازى أن أي مصحح لديه أخطاء في عملية التصحيح والتقدير سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة أعمال لجان المراجعة، موجهًا بأنه على المشرف أن يقوم بأخذ عينة عشوائية، والتأكد من سلامتها.





وشدد على ضرورة اتباع الدقة فى اختيار الأعضاء المرشحين للمراجعة من حيث الأقدمية والخبرة والكفاءة، وأن الفترة المحددة لتسديد رسوم الاطلاع هي خمسة عشر يومًا، أما أعمال المراجعة فقد تستغرق ما يقرب من ثلاثين يومًا.





كما أكد على أن يقوم كل مشرف بتنفيذ المهام المطلوبة منه بدقة وطبقًا للتعليمات، وحصر ومتابعة أعمال اللجان التى تعمل بالأصول، وعمل آلية لمراجعة بعض كراساتهم مرة أخرى، وإذا ثبت أن للطلاب حق يتم استبعاد هذه اللجنة فورًا.









وأعلنت الوزارة عن رابط الاستعلام عن نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة، وذلك عبر الرابط التالي:





حضر الاجتماع الأستاذ ياسر بدوي نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات، وعبد الرءوف عبد الرحمن مدير التعليم العام بالإدارة العامة للامتحانات.





وأرسلت الوزارة تعليمات لرؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة توفير مناخ مناسب للطلاب وذويهم لتسهيل أعمال الإطلاع، والاهتمام بتوفير الإرشادات التوضيحية للطلاب من خلال ملصقات بأماكن بارزة بمقرات الإطلاع، وتوفير أماكن انتظار مع مراعاة التباعد الإجتماعى.

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020.

وقررت الوزارة فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة (خمسة عشر يومًا) تبدأ اعتبارًا من الخميس الموافق 6 أغسطس 2020، وحتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020.

وأوضح الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم وذلك على النحو التالي:

- سداد مبلغ (مائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ومنافذ ماكينات فوري.

- تقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد بالإضافة إلى صورة ضوئية من الإيصال.

- بدء تقديم الطلبات وسداد الرسوم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2020، بحيث يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد بالإضافة إلى صورة ضوئية من الإيصال وصورة البطاقة.

- مواعيد الاطلاع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.

- يلتزم الطالب/ الطالبة بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.

- تقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.

- يُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده فى النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك فى الحالات الآتية: "وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، أو الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة".

- يحق للطالب تدوين أية ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما ارتأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجات بالمادة المتظلم من درجاتها.

- يحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع.

- يقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التى تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.

- إذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل.

- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب/الطالبة بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الزيادة بحيث تتم جميع أعمال التنسيق على هذا الأساس.

واصلت مقرات تظلمات الثانوية العامة عملها اليوم ، حيث شهدت اقبالا كثيفا من الطلاب الراغبين في تقديم تظلمات في مختلف المواد ، كما بدأت عمليات اطلاع الطلاب المتظلمين على صور كراساتهم الامتحانية في المواد المتظلمين منها .