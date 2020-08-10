بعد وفاة مصطفى حفناوي.. مضاعفات خطيرة لـ جلطة المخ

توفي اليوتيوبر مصطفى حفناوي منذ ساعات قليلة نتيجة مضاعفات إصابته بجلطة في المخ بشكل مفاجئ ونعى نجوم السوشيال ميديا مصطفى حفناوي وطالبوا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.





وأصيب اليوتيوبر مصطفى حفناوي بـ جلطة في المخ بشكل مفاجئ بحسب حديث أصدقائه، وتحدث الجلطة بسبب خلل مفاجئ في إمداد الدماغ بالدم، وغالبًا ما يكون بسبب انسداد أو انفجار مفاجئ لأحد شرايين الدماغ.





ووفقا لموقع "health"، فإن عوامل الخطر الأكثر شيوعًا نتيجة الإصابة بجلطة المخ تتمثل في التالي:





ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع الكوليسترول في الدم

مرض السكري

تقدم العمر

أمراض القلب

الثقبة البيضوية الواضحة

أمراض صمام القلب





وعند حدوث جلطة المخ عند الأشخاص الأصغر سنا أقل من 50 سنة تكون عوامل الخطر أقل شيوعا نتيجة الاستخدام غير المشروع المخدرات، مثل الكوكايين أو الامفيتامين، تمدد الأوعية الدموية الممزقة، ورثت الميل (الوراثية) لتخثر الدم غير طبيعية.