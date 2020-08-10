وزارة الصحة: 2858 سيارة إسعاف و7 آلاف من الأطقم الطبية لتأمين "الشيوخ"

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة أتاحت 2858 سيارة إسعاف و7 آلاف من الفرق الطبية لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى» أن سيارات الإسعاف ستتواجد أمام مقار اللجان أثناء الاقتراع بلجان التصويت وتوفر كل المستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، معقبًا: "أي ناخب يأتي من غير كمامة نلزمه بارتداء الكمامة".





وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة ، أن الفرق الطبية المتواجدة أمام اللجان ستكون على أهبة الاستعداد ضد أي أخطار تظهر على الناخبين.



