من يهدر يعاقب.. أحمد الكاس: تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري عيب

انتقد أحمد الكاس نجم الزمالك الأسبق لاعبي الفريق الأبيض بعد التعادل مع الاتحاد السكندري 1-1 في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.
وقال الكاس في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "الزمالك دفع ثمن الفرص المهدرة أمام الاتحاد ودفع ثمن الثقة الزائدة خاصة في الشوط الثاني".
وأضاف: "خلال الشوط الأول خاصة في أول 10 دقائق الاتحاد ظهر بشكل قوي ولكن الزمالك قدم شوطا ثانيا رائعا من أجمل الأشواط التي قدمها الفريق ولكنه عوقب بسبب إهدار الفرص السهلة".
واختتم حديثه قائلا:"أرى أن تعادل الزمالك في الدقائق الأخيرة مع الاتحاد عيب على خبرة لاعبي الأبيض ولكن قانون الكرة يؤكد أن الذي يهدر كثيرا يتم معاقبته وهذا ما حدث رغم خوض الزمالك للقاء قوي أمام الاتحاد".