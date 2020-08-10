من يهدر يعاقب.. أحمد الكاس: تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري عيب

انتقد أحمد الكاس نجم الزمالك الأسبق لاعبي الفريق الأبيض بعد التعادل مع الاتحاد السكندري 1-1 في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.









وقال الكاس في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "الزمالك دفع ثمن الفرص المهدرة أمام الاتحاد ودفع ثمن الثقة الزائدة خاصة في الشوط الثاني".









وأضاف: "خلال الشوط الأول خاصة في أول 10 دقائق الاتحاد ظهر بشكل قوي ولكن الزمالك قدم شوطا ثانيا رائعا من أجمل الأشواط التي قدمها الفريق ولكنه عوقب بسبب إهدار الفرص السهلة".







