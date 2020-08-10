أخبار التوك شو.. أحمد موسى يناشد المصريين المشاركة في انتخابات الشيوخ.. الصحة تحذر من موجة ثانية لكورونا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:





قال الإعلامي أحمد موسى، إنه من الممكن أن يقع الناخب في جرائم انتخابية بفعل قد يرتكبه داخل اللجنة؛ موضحا أن القانون ينص على عقوبة قدرها 500 جنيه للمتخلفين عن التصويت.





قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد المصابين بفيروس كورونا؛ مستنكرا عدم التزام البعض حاليا بارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية.





قال حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، إنه بعد أسابيع من تشكيل الحكومة حاول البعض رمي الاتهامات عليها وتحميلها مسؤولية الانهيار والهدر والدين العام مضيفا: "اللي استحوا ماتوا".





نفت الفنانة شهيرة، زوجة الفنان محمود ياسين، وفاة الفنان محمود ياسين، قائلة "هو بصحة جيدة وبخير وحالته مستقرة".





قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على معاقبة كل من لا يدلي بصوته في الانتخابات بـ 500 جنيه.





قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك توجيهًا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي لرؤساء الجامعات خاص بمصاريف الجامعات، لمراعاة الوضع الاجتماعي للأسر، وحتى هذه اللحظة لم تعلن الجامعات أسعارًا واضحة للمصاريف الخاصة بها.





قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن النظام المستحدث لعملية التصويت بالخارج جاء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





كشف الفنان إياد نصار، عن تفاصيل المشهد الذي جمعه مع الفنانة الراحلة كريمة مختار في فيلم "ساعة ونصف".