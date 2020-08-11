AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الدماء تغطي ساحة ترافالجار في لندن خلال اليوم العالمي للشعوب الأصلية.. صور

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:50 ص
ترافالجار
ترافالجار
Advertisements
عزة عاطف
سَكَبَ عدد من متظاهري حركة التمرد ضد الانقراض (XR)، دماء وهمية (مادة سائلة حمراء اللون) على درجات ساحة ترافالجار في لندن؛ احتجاجًا على وفاة السكان الأصليين في البرازيل. 

واحتفالًا باليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم، استلقى النشطاء على الأرض، وكأنهم موتى، بينما رفع آخرون لافتات، كتب عليها "الإبادة الجماعية للبيئة [تساوي] الإبادة الجماعية للسكان الأصليين".

وحوَّل المتظاهرون أيضًا، لون المياه في النوافير، إلى الأحمر والأخضر المضيء (الفسفوري).

وتهدف المظاهرات لرفع مستوى الوعي نحو موت السكان الأصليين في البرازيل، بمعدل سريع وغريب، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث وصل بينهم حاليًا إلى ضعف معدل بقية سكان البرازيل؛ مما يعرضهم لخطر القضاء عليهم فيما يبدو كـ"إبادة جماعية".

ويشجع المتظاهرون الناس على المشاركة أيضًا في مظاهراتهم عبر الإنترنت؛ من خلال طلاء أيديهم باللونين الأحمر والأخضر، ومشاركة صورة شخصية تحت هاشتاج #IndigenousEm.

وألقت الشرطة القبض على 5 أشخاص؛ للاشتباه في ارتكابهم جرائم بما في ذلك جنائية، وتم نقلهم إلى مركز شرطة وسط لندن".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مظاهرات في لندن احتجاجا على مقتل الامريكى جورج فلويد

مشروع قانون.. السجن 10 سنوات ضد مخربي التماثيل والنصب التذكارية في بريطانيا

فئة مهددة من البشر.. منظمة الصحة العالمية "قلقة للغاية" على هؤلاء

السكان الأصليون للعالم.. من هم؟ وأين يعيشون الآن؟

ترشيحاتنا

بعد إصابة اليوتيوبر مي ماهر .. أسباب وأعراض جلطة الرئة

لحظة إخراج ترامب من المؤتمر الصحفي بشكل مفاجئ.. فيديو

نسبة كبيرة وتخوف.. تعليق أسامة كمال على ارتفاع إصابات كورونا في مصر

قبل أيام من وفاته.. ماذا كتب مصطفى حفناوي عن الأموات؟

انقلاب سيارة نقل أعلى كوبري التونسي بـ السيدة عائشة

خبير يحذر من كارثة تنتظر لبنان أكبر من انفجار بيروت 20 مرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدماء تغطي ساحة ترافالجار في لندن خلال اليوم العالمي للشعوب الأصلية.. صور

مكياج صاخب وفستان صيفي.. جوهرة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

تعطل الإنترنت والكهرباء.. بقعة شمسية خطيرة تتجه نحو الأرض.. صور