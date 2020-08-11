الدماء تغطي ساحة ترافالجار في لندن خلال اليوم العالمي للشعوب الأصلية.. صور





واحتفالًا باليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم، استلقى النشطاء على الأرض، وكأنهم موتى، بينما رفع آخرون لافتات ، كتب عليها "الإبادة الجماعية للبيئة [تساوي] الإبادة الجماعية للسكان الأصليين".





وحوَّل المتظاهرون أيضًا ، لون المياه في النوافير ، إلى الأحمر والأخضر المضيء (الفسفوري).





وتهدف المظاهرات لرفع مستوى الوعي نحو موت السكان الأصليين في البرازيل ، بمعدل سريع وغريب ، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث وصل بينهم حاليًا إلى ضعف معدل بقية سكان البرازيل؛ مما يعرضهم لخطر القضاء عليهم فيما يبدو كـ"إبادة جماعية".





ويشجع المتظاهرون الناس على المشاركة أيضًا في مظاهراتهم عبر الإنترنت؛ من خلال طلاء أيديهم باللونين الأحمر والأخضر، ومشاركة صورة شخصية تحت هاشتاج #IndigenousEm.





وألقت الشرطة القبض على 5 أشخاص؛ للاشتباه في ارتكابهم جرائم بما في ذلك جنائية، وتم نقلهم إلى مركز شرطة وسط لندن".

سَكَبَ عدد من متظاهري حركة التمرد ضد الانقراض (XR)، دماء وهمية (مادة سائلة حمراء اللون) على درجات ساحة ترافالجار في لندن؛ احتجاجًا على وفاة السكان الأصليين في البرازيل.