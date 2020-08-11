ربنا يصبر مصر كلها عن فراقك.. بيومي فؤاد ينعى مصطفى حفناوي بهذه الكلمات

نعى الفنان بيومى فؤاد اليوتيوبر مصطفى حفناوى الذى وافته المنية أمس، بعد صراع مع المرض لمدة أسبوع.
ونشر بيومى فؤاد صورة ل مصطفى حفناوى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلق عليها قائلا " البقاء لله الشاب الجميل مصطفي حفناوي ربنا يرحمك ويصبر اهلك ويصبر مصر كلها على فراقك أهلك والناس الي بتحبك كلها " .
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وكان اليوتيوبر الشهير محمود عبد المومن أعلن وفاة اليوتيوبر مصطفي حفناوي بعد صراع مع المرض استمر لمدة أسبوع.
وكتب محمود عبد المومن عبر صفحته الشخصية : "مصطفي حفناوي في ذمة الله .. ادعوله ".