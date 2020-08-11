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فن

ربنا يصبر مصر كلها عن فراقك.. بيومي فؤاد ينعى مصطفى حفناوي بهذه الكلمات

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:21 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نعى الفنان بيومى فؤاد  اليوتيوبر مصطفى حفناوى الذى وافته المنية أمس، بعد صراع مع المرض لمدة أسبوع. 

ونشر بيومى فؤاد صورة ل مصطفى حفناوى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلق عليها قائلا " البقاء لله الشاب الجميل مصطفي حفناوي ربنا يرحمك ويصبر اهلك ويصبر مصر كلها على فراقك أهلك والناس الي بتحبك كلها " .


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وكان اليوتيوبر الشهير محمود عبد المومن أعلن وفاة اليوتيوبر مصطفي حفناوي بعد صراع مع المرض استمر لمدة أسبوع. 

وكتب محمود عبد المومن عبر صفحته الشخصية : "مصطفي حفناوي في ذمة الله .. ادعوله ".

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