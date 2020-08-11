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فن

مع السلامة يا أصيل.. منى فاروق تنشر صورة مع اليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:23 ص
منى فاروق مع اليوتيوبر
منى فاروق مع اليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي
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سعيد فراج
نشرت الممثلة منى فاروق، صورة لها عبر حسابها بموقع انستجرام، ظهرت فيها مع اليوتيوبر الشاب الراحل مصطفى حفناوي، الذي رحل عن عالمنا أمس الإثنين. 

وكتبت منى فاروق، في تعليقها على الصورة، ناعية مصطفى حفناوي: «لا اله الا الله، مع السلامة يا طيب يا جدع يا اصيل يا محترم .. البقاء لله.. مصطفي حفناوي في ذمه الله .. ربنا يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنه .. ارجو الدعاء والفاتحة». 

وكان اليوتيوبر الشهير محمود عبد المومن أعلن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي بعد صراع مع المرض استمر لمدة اسبوع، وكتب محمود عبد المومن عبر صفحته الشخصية: "مصطفي حفناوي في ذمة الله .. ادعوله". 

وأصيب اليوتيوبر مصطفى حفناوي بـ جلطة في المخ بشكل مفاجئ حسب حديث أصدقائه ، وتحدث الجلطة بسبب خلل مفاجئ في إمداد الدماغ بالدم، وغالبًا ما يكون بسبب انسداد أو انفجار مفاجئ لأحد شرايين الدماغ.

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