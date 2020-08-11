لهذا السبب.. الزمالك يتراجع عن تغريم اللاعبين عقب التعادل مع الاتحاد

قرر أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك ، تأجيل إعلان أي غرامة يتم توقيعها على اللاعبين لحين نهاية الموسم الكروي .





جاء ذلك؛ لمنح اللاعبين فرصة التركيز من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا ، مضيفا أنه في حالة التتويج باللقب؛ سيتم إعادة النظر في كل الغرامات التي تم توقيعها عليهم، ورصد مكافآت ضخمة لهم.





ويواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي خلال الشهر المقبل في دور النصف النهائي من منافسات النسخة الحالية ببطولة دوري أبطال إفريقيا .





ويقام لقاء الذهاب يومي 25 و26 من شهر سبتمبر في المغرب على أن يقام لقاء العودة أحد يومي 2 و3 من شهر أكتوبر المقبل بالقاهرة، مع إمكانية حضور جماهير وسط اتخاذ كل الاجراءات لمواجهة فيروس كورونا .



