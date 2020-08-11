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رياضة

لهذا السبب.. الزمالك يتراجع عن تغريم اللاعبين عقب التعادل مع الاتحاد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:34 ص
لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك
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حسام الحارتي
قرر أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك ، تأجيل إعلان أي غرامة يتم توقيعها على اللاعبين لحين نهاية الموسم الكروي .

جاء ذلك؛ لمنح اللاعبين فرصة التركيز من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا ، مضيفا أنه في حالة التتويج باللقب؛ سيتم إعادة النظر في كل الغرامات التي تم توقيعها عليهم، ورصد مكافآت ضخمة لهم.

ويواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي خلال الشهر المقبل في دور النصف النهائي من منافسات النسخة الحالية ببطولة دوري أبطال إفريقيا .

ويقام لقاء الذهاب يومي 25 و26 من شهر سبتمبر في المغرب على أن يقام لقاء العودة أحد يومي 2 و3 من شهر أكتوبر المقبل بالقاهرة، مع إمكانية حضور جماهير وسط اتخاذ كل الاجراءات لمواجهة فيروس كورونا .

وتعادل الاتحاد السكندري، مع الزمالك بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي انتهت بينهما منذ قليل، في الجولة الـ18 من مسابقة الدوري العام على استاد برج العرب، في الوقت القاتل.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور تغريم اللاعبين 100 ألف جنيه؛ لعدم  الفوز على الاتحاد رغم سهولة المباراة .

وافتتح الزمالك التهديف فى الدقيقة 45 عن طريق فرجاني ساسي من تسديدة قويه داخل منطقه الجزاء سكنت شباك عماد السيد .

وادرك احمد راشد هدف التعادل فى الدقيقة 93 من متابعه جيده داخل منطقة الجزاء
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