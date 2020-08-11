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رياضة

أخبار الرياضة| الزمالك يتراجع عن تغريم اللاعبين.. ورضا عبد العال ينتقد مرتضى منصور.. وحسام حسن: مش محتاج للظهور في قناة الأهلي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:43 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدارالساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالتالي:


قرر أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك ، تأجيل إعلان أي غرامة يتم توقيعها على اللاعبين لحين نهاية الموسم الكروي .



يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة والجهاز الفني للفريق بقيادة حمادة صدقي لـ مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، استعدادا لخوض أول مباراة له في بطولة الدوري المصري بعد استئناف النشاط الرياضي.



يخضع لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفني للفريق الأول بقيادة عمادة النحاس، لإجراء المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، استعدادا لخوض أول مباراة له في بطولة الدوري المصري أمام نادي سموحة والمقرر إقامتها الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 19 .



قال حسام حسن نجم الكرة المصرية الأسبق، إن منتخب مصر يعاني فى السنوات الأخيرة فى مركز رأس الحربة.



قال حسام حسن نجم الكرة المصرية الأسبق، إنه لا يحتاج للظهور عبر شاشة قناة الأهلى؛ وذلك لتاريخه الطويل سواء مع الفارس الأحمر أو مع المنتخب الوطني.



أثنى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق على السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عقب مباراة انبي فى الدوري المصري.



أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، أن اجتماعه مع الجهاز الفني أمس، كان لوضع خطة المرحلة القادمة، مشددا على أنه وزع أعضاء الجهاز الفني لمتابعة مباريات الدوري وتحليل أداء اللاعبين.



أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن قرار مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، بخصم 100 ألف جنيه من لاعبي الفريق "خاطئ".



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