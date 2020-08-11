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تكنولوجيا

4000 جنيه تخفيض على سعر هاتف Pixel 4.. تفاصيل

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:01 م
4000 جنيه تخفيض على
4000 جنيه تخفيض على سعر هاتف Pixel 4
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ندى على
يعد هاتف Pixel 4 من شركة جوجل من أفضل الهواتف التى تتمتع بممزات عديدة منها الكاميرا وخاصية Face ID، ورغم إصدار شركة جوجل رسميا  لهاتف Pixel 4a منذ أيام إلا أن هاتف Pixel 4 يتفوق على Pixel 4a. 

وبحسب مجلة WIRED فإن هاتف Pixel 4 تم تخفيض سعره في عرض كبير على موقع أمازون، ليصبح سعر الهاتف 350 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 5560 جنيه مصرى. 


وانخفض سعر هاتف Pixel 4  حوالى 250 دولار أمريكى أى حوالى 4000 جنيه مصرى، حيث كان سعره الأصلى 550 دولار، ويتميز هاتف Pixel 4 بشاشة من نوع  P-OLED وبقياس 5.7 بوصة، وكاميرا خلفية مزدوجة 16 و 12 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى مزدوجة 8 ميجا بيكسل.
 
ويحتوى هاتف Pixel 4 على معالج من نوع Snapdragon 855 ، ونسختين للذاكرة الداخلية 128 و 64 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وبطارية 2800 مللى أمبير. 

وكانت شركة جوجل قد أوقفت مؤقتا بيع عدد من الهواتف منها هاتف Pixel 4 وذلك للإصدار هاتف Pixel 4a الجديد حتى لاتؤثر مبيعات الهواتف القديمة عليه، حيث أن هاتف Pixel 4 تم إصداره العام الماضى. 

وللإطلاع على العرض يمكنك الدخول على هذا الرابط

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