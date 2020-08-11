يخلق من الشبه 40.. شبيه عادل إمام يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالإسماعيلية.. شاهد

أدلى ناخب يشبه الفنان عادل امام بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسماعيلية.
وأثارت صور شبيه عادل إمام جدلًا وسعًا في الشارع الإسمعلاوي لقرب الشبه بينهما.
وشهدت لجان محافظة الإسماعيلية حالة من الهدوء في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ.
يذكر اأن 11 مرشحًا يخوضون الانتخابات في الإسماعيلية من بينهم مرشحان على مقعدي القائمة، و9 على المقعد الفردي بالإسماعيلية، وتحتوي الإسماعيلية على 201 مركز انتخابي، ويبلغ عدد اللجان الفرعية 229 لجنة، باجمالي عدد ناخبين 897574 ناخبا.
وتصدر قسم ثان الكتلة التصويتية، باستيعاب 27 مركزا انتخابيا 36 لجنة فرعية وبلغ عدد الناخبين 176490 ناخبا وناخبة.
وفي قسم أول، بلغت المراكز الانتخابية 7 و7 لجان فرعية و43958 ناخبا وناخبة، وفي قسم ثالث 20 مركزا انتخابيا و22 لجنة فرعية، 95520 ناخبا وناخبة، وفي مركز الاسماعيلية، 23 مركزا انتخابيا و25 لجنة فرعية، 104585 ناخبا وناخبة، وفي مركز القنطرة شرق 7 مراكز انتخابية و10 لجان فرعية، 47556 ناخبا وناخبة، وفي مركز القنطرة غرب 25 مركزا انتخابيا، 29 لجنة انتخابية، و98525 ناخبا وناخبة.
وفي مركز ابو صوير، 25 مركزا انتخابيا و28 لجنة فرعية، 101715 ناخبا وناخبة، وفي مركز فايد 27 مركزا انتخابيا 37 لجنة فرعية و85267 ناخبا وناخبة، وفي مركز التل الكبير 18 مركزا انتخابيا 21 لجنة فرعية و75588 ناخبا وناخبة، وفي مركز القصاصين 12 مركزا انتخابيا و14 لجنة فرعية و 68370 ناخبا.