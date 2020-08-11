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محافظات

يخلق من الشبه 40.. شبيه عادل إمام يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالإسماعيلية.. شاهد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:31 م
حقيقة ظهورعادل إمام
حقيقة ظهورعادل إمام في انتخابات مجلس الشيوخ بالإسماعيلية
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انجي هيبة
أدلى ناخب يشبه الفنان عادل امام بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسماعيلية.


وأثارت صور شبيه عادل إمام جدلًا وسعًا في الشارع الإسمعلاوي لقرب الشبه بينهما.


وشهدت لجان محافظة الإسماعيلية حالة من الهدوء في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ.


يذكر اأن 11 مرشحًا يخوضون الانتخابات في الإسماعيلية من بينهم مرشحان على مقعدي القائمة، و9 على المقعد الفردي بالإسماعيلية، وتحتوي الإسماعيلية على 201 مركز انتخابي، ويبلغ عدد اللجان الفرعية 229 لجنة، باجمالي عدد ناخبين 897574 ناخبا.


وتصدر قسم ثان الكتلة التصويتية، باستيعاب 27 مركزا انتخابيا 36 لجنة فرعية وبلغ عدد الناخبين 176490 ناخبا وناخبة.


وفي قسم أول، بلغت المراكز الانتخابية 7 و7 لجان فرعية و43958 ناخبا وناخبة، وفي قسم ثالث 20 مركزا انتخابيا و22 لجنة فرعية، 95520 ناخبا وناخبة، وفي مركز الاسماعيلية، 23 مركزا انتخابيا و25 لجنة فرعية، 104585 ناخبا وناخبة، وفي مركز القنطرة شرق 7 مراكز انتخابية و10 لجان فرعية، 47556 ناخبا وناخبة، وفي مركز القنطرة غرب 25 مركزا انتخابيا، 29 لجنة انتخابية، و98525 ناخبا وناخبة.


وفي مركز ابو صوير، 25 مركزا انتخابيا و28 لجنة فرعية، 101715 ناخبا وناخبة، وفي مركز فايد 27 مركزا انتخابيا 37 لجنة فرعية و85267 ناخبا وناخبة، وفي مركز التل الكبير 18 مركزا انتخابيا 21 لجنة فرعية و75588 ناخبا وناخبة، وفي مركز القصاصين 12 مركزا انتخابيا و14 لجنة فرعية و 68370  ناخبا.
يخلق من الشبه 40.. شبيه عادل إمام يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالإسماعيلية.. شاهد
يخلق من الشبه 40.. شبيه عادل إمام يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالإسماعيلية.. شاهد
يخلق من الشبه 40.. شبيه عادل إمام يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالإسماعيلية.. شاهد
يخلق من الشبه 40.. شبيه عادل إمام يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالإسماعيلية.. شاهد
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