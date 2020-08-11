انزلوا وشاركوا يا مصريين.. لاشين إبراهيم: "الوطنية للانتخابات" منوط بها إعلان النتيجة النهائية لانتخابات الشيوخ

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، إنه عندما تعلن اللجنة العامة الأرقام التي يحصل عليها كل مرشح لا يعني ذلك النتيجة النهائية للانتخابات.









وأضاف في تصريحات تليفزيونية على قناة " اكسترا نيوز"، :" النتيجة النهائية الخاصة بالمرشحين تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات طبقا للقانون".









وتابع لاشين ابراهيم:" يتم إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للجدول في يوم 19 اغسطس". إعلانالزمني









وأكمل:" العالم بأكمله سيقف طويلا لتحية المصريين على تنظيم انتخابات الشيوخ".









ووجه المستشار لاشين ابراهيم رسالة للمصريين وخاصة الشباب والمرأة، :" انزلوا وشاركوا في العرس الديمقراطي وأبهروا العالم، نحن نرغب في الحفاظ على حضارة مصر العظيمة ".



