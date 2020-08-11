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انزلوا وشاركوا يا مصريين.. لاشين إبراهيم: "الوطنية للانتخابات" منوط بها إعلان النتيجة النهائية لانتخابات الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:56 م
لاشين ابراهيم
لاشين ابراهيم
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هاني حسين
قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه عندما تعلن اللجنة العامة الأرقام التي يحصل عليها كل مرشح لا يعني ذلك النتيجة النهائية للانتخابات.


وأضاف في تصريحات تليفزيونية على قناة " اكسترا نيوز"، :" النتيجة النهائية الخاصة بالمرشحين تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات طبقا للقانون".


وتابع لاشين ابراهيم:" يتم إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للجدول الزمني في يوم 19 اغسطس".


وأكمل:"  العالم بأكمله سيقف طويلا لتحية المصريين على تنظيم انتخابات الشيوخ".


ووجه المستشار لاشين ابراهيم رسالة للمصريين وخاصة الشباب والمرأة، :"انزلوا وشاركوا في العرس الديمقراطي وأبهروا العالم، نحن نرغب في الحفاظ على حضارة مصر العظيمة ".

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