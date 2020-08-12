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أخبار العالم

وسط ضغوط أمريكا.. صحيفة تكشف تجسس تيك توك على ملايين من مستخدميه

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:21 ص
صحيفة تكشف تجسس تيك
صحيفة تكشف تجسس تيك توك على ملايين من مستخدميه
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شيماء مصطفى
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن تطبيق تيك توك الشهير، جمع بيانات ملايين المستخدمين سرا قبل نوفمبر الماضي.

وذكرت الصحيفة أن تيك توك لم يحمِ خصوصية عملائه الذين يستخدمون نظام التشغيل Android من Google، ما أدى إلى جمع بيانات الملايين.

وبهذا انتهك التطبيق الشهير سياسات جوجل Google التي تحد من كيفية تتبع التطبيقات للأشخاص وذلك حتى نوفمبر الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الاكتشاف يأتي في وقت تتعرض فيه شركة TikTok لضغوط من البيت الأبيض وتهديدات بحظر التطبيق، بسبب مخاوف من إمكانية استخدام البيانات التي يجمعها التطبيق لمساعدة الحكومة الصينية على تعقب الأمريكيين.

ونفى تطبيق TikTok مشاركة بيانات مستخدميه مع الحكومة الصينية، مؤكدًا أنه لن يفعل ذلك إذا طُلب منه ذلك.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قالت أمس الأول الاثنين، إن واشنطن تمتلك جميع الأدوات اللازمة فيما يخص حظر "تيك توك".

فيما أصدر البيت الأبيض قرارا تنفيذيا بحظر أي تعاملات مع الشركة الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك".

يأتي ذلك في الوقت الذي أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركات الأمريكية 45 يومًا لوقف التعامل مع مالكي تطبيق "تيك توك"
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