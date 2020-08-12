وسط ضغوط أمريكا.. صحيفة تكشف تجسس تيك توك على ملايين من مستخدميه

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن تطبيق تيك توك الشهير، جمع بيانات ملايين المستخدمين سرا قبل نوفمبر الماضي.





وذكرت الصحيفة أن تيك توك لم يحمِ خصوصية عملائه الذين يستخدمون نظام التشغيل Android من Google، ما أدى إلى جمع بيانات الملايين.





وبهذا انتهك التطبيق الشهير سياسات جوجل Google التي تحد من كيفية تتبع التطبيقات للأشخاص وذلك حتى نوفمبر الماضي.





ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الاكتشاف يأتي في وقت تتعرض فيه شركة TikTok لضغوط من البيت الأبيض وتهديدات بحظر التطبيق، بسبب مخاوف من إمكانية استخدام البيانات التي يجمعها التطبيق لمساعدة الحكومة الصينية على تعقب الأمريكيين .





ونفى تطبيق TikTok مشاركة بيانات مستخدميه مع الحكومة الصينية، مؤكدًا أنه لن يفعل ذلك إذا طُلب منه ذلك.



