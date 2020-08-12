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مرأة

بـ الأصفر.. بوسي شلبي تتألق في آخر ظهور لها على إنستجرام

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:31 ص
بوسي شلبي
بوسي شلبي
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آية التيجي
نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورًا من جلسة تصوير جديدة وسط الخضرة، حيث شاركتها مع متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت بوسي شلبي بإطلالة كلاسيكية جذابة؛ وهو ما ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها من خلال تعليقاتهم.

وتألقت بوسي شلبي بإطلالة كلاسيكية ظهرت مُرتدية فستاناً طويلاً أصفر مكشوفاً من الظهر مع حذاء باللون الأصفر وحقيبة بنية اللون مكتوب عليها اسمها، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها. 

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وتركت بوسي شلبي، شعرها الأشقر القصير منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع جمال إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بوسى شلبى فى الماكياج على الألوان الجذابة التى تبرز جمالها، ووضعت كمامة على الوجه.

ولم تتكلف بوسي شلبي في ارتداء الإكسسورات، حيث اكتفت بارتداء بعض الخواتم باللون الذهبي على يديها.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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