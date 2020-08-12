AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أحلى من والدتها.. 8 إطلالات تكشف جمال ابنة هيفاء وهبي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:43 ص
ابنة هيفاء وهبي زينب
ابنة هيفاء وهبي زينب فياض
Advertisements
آية التيجي
انتشرت مجموعة من الصور المميزة لـ "زينب فياض"، ابنة الفنانة هيفاء وهبى،  وقد ظهرت فيها أناقتها، وجمالها الذي فاق جمال والدتها هيفاء وهبي.

وتألقت ابنة هيفاء وهبي بمجموعة من الإطلالات الراقية، والتي أبرزت من رقة وجمال إطلالتها، والتي غلب عليها اللون الأسود، والأصفر والأورانج والسماوي، والأبيض، وكلها اللون تناسبت مع لون بشرتها المتميزة.

اقرأ أيضًا | 

أما عن مكياجها فقد اختارت زينب فياض ان تبرز جمالها ولون عينيها بالأي لاينر الناعم، فيما اختارت في كل إطلالتها أحمر الشفاه بلون جري يتناسب مع إطلالتها.

وعن تسريحة شعر ابنة هيفاء وهبي فلم تكن متكلفة، حيث إنها ظهرت بشعر متوسط الطول ويفي، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها الأنثوية.

وتميزت كوالدتها في ارتداء الإكسسورات الفخمة، والساحرة، والتي تناسب مع كل تفاصيل إطلالتها، واليكم الصور التي توضح جمال وأنوثة ابنة هيفاء وهبي زينب فياض.
ابنة هيفاء وهبي زينب فياض ابنة هيفاء وهبي زينب فياض
ابنة هيفاء وهبي زينب فياض ابنة هيفاء وهبي زينب فياض
ابنة هيفاء وهبي زينب فياض ابنة هيفاء وهبي زينب فياض
ابنة هيفاء وهبي زينب فياض ابنة هيفاء وهبي زينب فياض
ابنة هيفاء وهبي زينب فياض ابنة هيفاء وهبي زينب فياض
ابنة هيفاء وهبي زينب فياض ابنة هيفاء وهبي زينب فياض
ابنة هيفاء وهبي زينب فياض ابنة هيفاء وهبي زينب فياض
ابنة هيفاء وهبي زينب فياض ابنة هيفاء وهبي زينب فياض
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان حرير.. شمس الكويتية بإطلالة ساحرة على انستجرام

بـ فستان أحمر.. شاهد ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة على غلاف مجلة

بإطلالة بيضاء.. ريا أبي راشد تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

برسالة لمتابعيها.. أسيل عمران تظهر بإطلالة ناعمة على إنستجرام

بكاش مايوه أخضر.. رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

ببذلة غريبة مع ابنتها.. مريم أوزرلي تبرز أنوثتها في جلسة تصوير جديدة

ترشيحاتنا

توليد الكهرباء.. علماء يكتشفون قدرات خارقة للطوب الأحمر.. صور

بطولاتنا مع الزمالك خير دليل.. إبراهيم حسن: التاريخ أثبت خطأ قرار الأهلي برحيلنا

صحفي يفاجئ "الديهي" بسؤال محرج.. والأخير يتحداه على الهواء

ملعب السلام .. 10 معلومات عن اتفاقية إستادات والإنتاج الحربي حول إستاد الأهلي

تحذير من ارتداء الأحذية الخفيفة أثناء القيادة

متظلم بالثانوية العامة لـ "الإبراشى": الخط داخل الكراسة ليس خطي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حادثة في تركيا.. نجمة شهيرة مهددة بـ بتر ساقها

توليد الكهرباء.. علماء يكتشفون قدرات خارقة للطوب الأحمر.. صور

بـ 5 توابل.. أقوى مشروب لحرق الدهون