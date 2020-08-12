شعبة الذهب تكشف أسباب تراجع الأسعار في مصر.. تفاصيل

وكشف وديع انطون عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أسباب تراجع الذهب في مصر، لافتا إلى أن اعلان الرئيس الروسي تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم وأنه يعمل بشكل فعال ويشكل مناعة مستقرة جعل هناك أمل لانتهاء أزمة كورونا، مما ادى إلى هبوط اسعار الذهب عالميا.
وأضاف وديع أنطون في تصريحات لـ"صدى البلد"، بجانب تحسن
وضع الدولار عالميا وكذلك اعلان البنك المركزي الامريكي عن تحسن الاداء الاقتصادي
الامريكي، وكذلك اعلان ظهور وظائف أضافية في أمريكا، بالاضافة إلى اقبال
المستثمرين على بيع كميات كبيرة من الذهب لجني الارباح.
وأشار عضو شعبة الذهب، إلى أن ارتفاع قيمة الدولار عالميا شجع المستثمرين على شراء السندات والاسهم في مختلف البورصات العالمية مما تسبب في هبوط سعر اوقية الذهب .