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اقتصاد

شعبة الذهب تكشف أسباب تراجع الأسعار في مصر.. تفاصيل

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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آية الجارحي
شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب في الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية عقب ارتفاعه بشكل جنوني إلى أن وصل سعر عيار 21 لنحو 920 جنيها، إلا أن الأسعار بدأت في التراجع الحاد خلال اليومين الماضيين بالتحديد.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت أول أمس 10 أغسطس عيار 21 نحو 912 جنيها وعيار 18 سجل 782 جنيها فيما سجل عيار 24 قيمة 1043 جنيها، تراجعت الأسعار بعدها إلى أن وصل سعر الذهب أمس الثلاثاء 11 أغسطس 858 جنيها لعيار 21 متراجعا بذلك نحو 54 جنيها في الجرام الواحد وسجل عيار 18 نحو 736 جنيها وعيار 24 نحو 981 جنيها .


واستمر تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-8-2020، إلى أن زصل سعر عيار 21 نحو 855 جنيها وعيار 18 سجل 736 جنيها وبلغ سعر عيار 24 نحو 976 جنيها،ـ وعيار 14 نحو 570 جنيها.

وكشف وديع انطون عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أسباب تراجع الذهب في مصر،  لافتا إلى أن اعلان الرئيس الروسي تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم وأنه يعمل بشكل فعال ويشكل مناعة مستقرة جعل هناك أمل لانتهاء أزمة كورونا،  مما ادى إلى هبوط اسعار الذهب عالميا.

وأضاف وديع أنطون في تصريحات لـ"صدى البلد"، بجانب تحسن وضع الدولار عالميا وكذلك اعلان البنك المركزي الامريكي عن تحسن الاداء الاقتصادي الامريكي، وكذلك اعلان ظهور وظائف أضافية في أمريكا، بالاضافة إلى اقبال المستثمرين على بيع كميات كبيرة من الذهب لجني الارباح.

وأشار عضو شعبة الذهب، إلى أن ارتفاع قيمة الدولار عالميا شجع المستثمرين على شراء السندات والاسهم في مختلف البورصات العالمية  مما تسبب في هبوط سعر اوقية الذهب .

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