AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

كنت بذاكر 10 ساعات يوميا.. شاهد ماذا قالت الأولى على الثانوية الأزهرية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:29 م
الطالبة أماني الشعراوي
الطالبة أماني الشعراوي وأسرتها
Advertisements
محمد أمين
شهدت قرية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية سعادة بالغة بعد إذاعة خبر نجاح الطالبة أماني الشعراوي بنت القرية  والتي حصلت على المركز الاول على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية .


اقرأ ايضا:- استمرار توافد الناخبين على لجان الانتخابات بالمنوفية


وقالت الطالبة: أهدي نجاحي لوالدي الذي لم يبخل عليّ بأي شيء بل وفر لي كل سبل الراحة والطمأنينة ووفر لي كل احتياجاتي لأتمكن من المذاكرة والتفوق .


وأضافت: مذاكرتي كان الهدف منها إسعاد والدي وإرضائه لما بذله من جهد معنا ومع اخوتي لنتفوق ونتمكن من الدراسة بشكل جيد.
 

وأوضحت الطالبة انها كانت تذاكر لمدة 10 ساعات يوميا حتي تمكنت من الوصول لترتيب الاول علي مستوي الجمهورية لترفع رأس والدها والأسرة جميعا.
 

وأشارت الطالبة الي ان أول مكالمة تلقتها كانت من شيخ الأزهر لتهنئتها بالنجاح وبترتيبها الأول على مستوي الجمهورية. 
كنت بذاكر 10 ساعات يوميا.. شاهد ماذا قالت الأولى على الثانوية الأزهرية
كنت بذاكر 10 ساعات يوميا.. شاهد ماذا قالت الأولى على الثانوية الأزهرية
كنت بذاكر 10 ساعات يوميا.. شاهد ماذا قالت الأولى على الثانوية الأزهرية
كنت بذاكر 10 ساعات يوميا.. شاهد ماذا قالت الأولى على الثانوية الأزهرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الثالث مكرر ثانوية عامة علمي رياضة: بذاكر بنفسي وما ليش علاقة بمواقع التواصل

متعودة على التفوق.. الأولى مكفوفين بالثانوية الأزهرية: أتمنى من شيخ الأزهر توفير سكن بالمدينة الجامعية مع مرافقة

أولى الثانوية الأزهرية بالمنوفية: ربنا مضيعش تعبي وهدفي كلية سياسة واقتصاد

ترشيحاتنا

يحق له إنهاء عقده| خبير لوائح يحذر الأهلي من عدم مشاركة صالح جمعة فى الدورى

قصة كفاح.. والدة الأولى على الثانوية الأزهرية: ابنتي فقدت البصر بعد 3 أشهر من ولادتها

رئيس جامعة القاهرة: كثير من أولياء الأمور مستاءون من "نتائج كيمبردج"

رسميًا.. رمضان صبحي يبلغ الأهلي بـ انتقاله لـ بيراميدز

تسجيل صوتي.. أول رد من أحمد فلوكس على رفض هاني شاكر اعتذاره

كرم جبر: بعض الدول الشقيقة تبالغ فى نشر أرقام عن إصابات كورونا فى مصر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الفضي اللامع.. كارمن سليمان بإطلالة تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

دراسة جديدة: السجائر الإلكترونية تزيد خطورة الإصابة بـ فيروس كورونا

بملابس جريئة.. كنزي عمرو دياب بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد