كنت بذاكر 10 ساعات يوميا.. شاهد ماذا قالت الأولى على الثانوية الأزهرية









وقالت الطالبة: أهدي نجاحي لوالدي الذي لم يبخل عليّ بأي شيء بل وفر لي كل سبل الراحة والطمأنينة ووفر لي كل احتياجاتي لأتمكن من المذاكرة والتفوق .









وأضافت: مذاكرتي كان الهدف منها إسعاد والدي وإرضائه لما بذله من جهد معنا ومع اخوتي لنتفوق ونتمكن من الدراسة بشكل جيد.





وأوضحت الطالبة انها كانت تذاكر لمدة 10 ساعات يوميا حتي تمكنت من الوصول لترتيب الاول علي مستوي الجمهورية لترفع رأس والدها والأسرة جميعا.





وأشارت الطالبة الي ان أول مكالمة تلقتها كانت من شيخ الأزهر لتهنئتها بالنجاح وبترتيبها الأول على مستوي الجمهورية.