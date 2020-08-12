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صوتي أمانة وبحب السيسي.. أكبر معمرة تعليقًا على مشاركتها في انتخابات الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:47 م
صدى البلد
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عادل نصار
عرضت الإعلامية بسمة وهبة، صورة الحاج فهيمة أكبر معمرة فى الشرقية، ومشاركتها فى التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدة أنها : "سيدة عظيمة وإحنا بنتعلم منها".

بدورها قالت الحاجة فهيمة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنها شاركته انطلاقًا من حبها الكبير لمصر، قائلة: "بحب السيسي والتراب اللى بيمشي عليه.. الراجل عرف قيمة بلده وشبابها، وعاوز يلم الجميع".

وواصلت: "صوتي أمانة، ونصيحتى للمواطنين المشاركة ليحافظوا علي وطنهم وبلدهم وعشان الدنيا تمشي مستقرة، وحلوة، وأنا بحب مصر والدول العربية، ربنا يحميها من الإرهاب.. حافظوا على مصر .. بلد الأمن والأمان.. مصر غالية".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل، انتهاء التصويت في اليوم الثاني والأخير من الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وغلق اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية في تمام الساعة التاسعة مساء مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي، وبدء عمليات الفرز في داخل اللجان.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ 2020  على مدار اليومين السابقين، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، و يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

يذكر ان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، استعدت بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

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