استمرار فرز الأصوات في انتخابات الشيوخ بمحافظات مصر.. فيديو

عرضت فضائية " اكسترا نيوز" لقطات ترصد استمرار فرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ في كل اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية.









وأغلقت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في نهاية اليوم الثاني والاخير من انتخابات مجلس الشيوخ.













وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مدار اليومين السابقين، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.







