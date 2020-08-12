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استمرار فرز الأصوات في انتخابات الشيوخ بمحافظات مصر.. فيديو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:02 م
فرز أصوات الناخبين
فرز أصوات الناخبين في انتخابات الشيوخ
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هاني حسين
عرضت فضائية " اكسترا نيوز" لقطات ترصد  استمرار فرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ في كل اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية.


وأغلقت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في نهاية اليوم الثاني والاخير من انتخابات مجلس الشيوخ.



وانطلقت  انتخابات مجلس الشيوخ 2020  على مدار اليومين السابقين، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.


ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، استعدت بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.
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