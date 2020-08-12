باريس سان جيرمان يسجل هدفين في دقيقتين ويقترب من التأهل لنصف نهائي الأبطال

قلب باريس سان جيرمان تأخره أمام أتالانتا بفوز بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





ماركينيوس سجل الهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة 89، أعقبه موتينج بهدف ثاني في الدقيقة 90، ليقتربوا من التأهل لنصف النهائي.









نادي أتالانتا ضغط على باريس سان جيرمان بشكل كبير في بداية المباراة، لكن نيمار خطف الكرة من مدافعي أتالانتا وانفرد بحارس مرماهم سبورتيلو، ليسدد الكرة خارج مرماه بغرابة مضيعًا أخطر فرص اللقاء لفريقه في الدقيقة الرابعة.





بعد ذلك أخذ نادي أتالانتا يهدد مرمى باريس سان جيرمان بشكل حقيقي وقوي، ففي الدقيقة 11 سدد هاتيبوير كرة رأسية قوية تجاه مرمى باريس سان جيرمان، لكن كيلور نافاس حارس مرمى الفريق الفرنسي تصدى لها ببراعة مخرجًا إياها لضربة ركنية.





وبعدها بدقيقة تصدى أيضًا نافاس لكرة كالدارا مدافع أتالانتا الرأسية، ليبدأ لاعبو باريس سان جيرمان في تدارك الموقف والعودة للمباراة مرة أخرى، لكن وفي ظل سعيهم لذلك، نجح الكرواتي باسيليتش في تسجيل الهدف الأول لفريقه الإيطالي في الدقيقة 27، بعد تلقيه تمريرة من زميله زاباتا.





بعد ذلك حاول باريس سان جيرمان معادلة النتيجة لكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم أتالانتا بهدف نظيف.





وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات باريس سان جيرمان لمعادلة النتيجة حتى قرر توخيل مدرب الفريق الدفع بكيليان مبابي بدلًا من سارابيا.





وبالفعل كان مبابي قريبًا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 74، عندما انطلق بسرعته من الجانب الأيسر، وسدد كرة قوية لكن سبورتيلو تصدى لها.





مصائب باريس سان جيرمان توالت بإصابة حارس مرماه كيلور نافاس والزج بريكو بدلًا منه في الدقيقة 78.











