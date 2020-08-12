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نائبة لبنانية مستقيلة: تم العبث بموقع انفجار مرفأ بيروت .. ولبنان تحولت إلى دولة بوليسية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:59 م
مرفأ بيروت
مرفأ بيروت
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عادل نصار
قالت النائبة اللبنانية المستقيلة، بولا يعقوبيان، إنه تم العبث بموقع انفجار "مرفأ بيروت"، والبلاد انزلقت إلى دولة بوليسية، وبحاجة الآن إلى تحقيق دولي بسبب غياب الثقة.

واستقالت بولا يعقوبيان من مجلس النواب عقب كارثة انفجار "مرفأ بيروت" الذي تسبب في وفاة ما لا يقل 160 شخصًا وإصابة أكثر من 5 آلاف.

ويشهد لبنان احتجاجات عارمة، اقتحام لعدد من الوزارات، للمطالبة برحيل الحكومة وتسليم السلطة فورا.

وأضافت يعقوبيان في برنامج "حديث بيروت" الذي يذاع على قناة الغد أن هناك حوالي 5 آلاف شخص يعملون مع جمعيات مختلفة لمساعدة البيوت المتضررة من الانفجار، مشيرًة إلى أن هناك مسؤولين مرتزقة للاستفادة من هذه الكارثة التي حلت بالبلاد.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن التقديرات الأولية للخسائر التي مُني بها لبنان جراء الانفجار المدمر الذي وقع بــ(مرفأ بيروت) البحري في 4 أغسطس الجاري، تفوق 15 مليار دولار.

ويترقب اللبنانيون مسار التحقيقات الرسمية في كارثة انفجار مرفأ بيروت بعد إحالة الملف الى المجلس العدلي، لكن متابعين يشككون في إمكانية محاسبة المسؤولين الكبار الذين كانوا على علم بوجود شحنة نيترات الأمونيوم في الميناء.


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