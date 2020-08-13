الموجة الثانية لـ كورونا.. أسباب عودته مرة أخرى.. وأهم إجراءات الوقاية

- أسباب الموجة الثانية لـ كورونا

- طرق الوقاية من الموجة الثانية





يحذر العديد من الأطباء وخبراء الصحة من عودة موجة ثانية لفيروس كورونا مما جعل عددا كبيرا من الناس يتخوفون من فتك هذا الوباء القاتل بضحايا جدد.. فما أسباب الموجة الثانية لكورونا؟ وما أهم النصائح التى تساعد فى النجاة منها؟.





ذكر موقع "medicalxpress" أن الأمراض المعدية تنتشر عن طريق الاتصال بين الأشخاص المصابين والمعرضين للإصابة، وفي حالة عدم وجود أي إجراءات للسيطرة، سيزداد انتشار المرض؛ طالما أن متوسط ​​عدد الأشخاص المصابين من قبل كل شخص معدٍ أكثر من واحد.









إذا كان الأشخاص الذين يتعافون يولدون استجابة مناعية وقائية، فإن التفشي سيترك أثرًا متزايدًا من الأشخاص المناعيين، بمجرد أن يتم تحصين عدد كافٍ من الأشخاص ، يقل عدد الأشخاص المعرضين للإصابة بالعدوى ويموت تفشي المرض.









وفى حالة السيطرة على تفشي المرض عن طريق التباعد الاجتماعي وإجراءات أخرى، فمن الممكن أن تكون نسبة صغيرة فقط من السكان قد أصيبت بالعدوى واكتسبت مناعة.

الوقاية من الفيروس

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وكشف الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد"، عن أهم النصائح التى تساعد فى الوقاية من الموجة الثانية لفيروس كورونا ، وهى:

• الاهتمام بتناول وجبات متوازنة فى الكم والنوع ، طازجة ، غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية ، ومضادات الأكسدة.

• اخذ المواد التى ترفع المناعة حيث يوجد حوالى 25 ألف مادة ترفع المناعة، منها 600 مركب من مركبات الكاروتينويدات ، ألف و بيتا كاروتين.





• تناول فيتامين سى مضاد للأكسدة ، و يفيد فيتامين سى في تكوين الكولاجين وبالتالى يحمى الأنسجة الضامة .





• نقص فيتامين أ يزيد من الأمراض المعدية، ومصادر فيتامين أ ابرزها: الجزر ، البطاطا ، القرع.

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• الابتعاد عن الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

• تنظيف الأيدي بالماء و الصابون كثيرًا وفى حال عدم توفرهم نستخدم الكحول.

• الحفاظ على ترك مسافة مترين من الآخرين عند العطس أو الكحة، وتغطية الأنف والفم عند العطس بمنديل ورقى يستخدم مرة واحدة أو بالملابس مثل الكم ، والتخلص من المنديل المستخدم بطريقة صحية بوضعه فى كيس وغلقه بإحكام، و غسل اليدين بعد العطس، واستخدام الكمامة فى الأماكن المزدحمة.

• النوم بشكل متواصل فى الليل بدون اضاءة يرفع المناعة

• الحرص على التهوية الجديدة واستنشاق الهواء النقى ينشطان المناعة والرئتين وكافة أجهزة الجسم .

• تحريك العضلات، الحركة المحدودة تقلل المناعة لذا لابد من ممارسة الرياضة خاصة عند شروق الشمس حيث تنشط المناعة وتجعل الجسم أكثر صحة.