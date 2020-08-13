قد تبدأ من هذه الدولة.. أبحاث تنبئ بموجة جديدة من كورونا خلال أيام









وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الجامعة أجرت على 10 آلاف شخص تجارب معملية فوجدت أنه 6 % منهم مصابون بفيروس كورونا دون أن يظهر عليهم أي أعراض.





أشارت الدراسة التي خصلت إليها تجارب أن المؤشرات تؤكد احتمالية إصابة 3 ملايين مواطن في بريطانيا بفيروس كورونا في نهاية أغسطس ، و لن تتمكن الدولة من السيطرة على تلك الأعداد المهولة.





جدير بالذكر أن الأطباء أكدوا أن معظم الحالات المكتشفة لم تكن لديها أي أعراض و ثبتت إيجابيتها برغم التزامها بالكمامة و إجراءات التباعد الاجتماعي و عدم التواجد في الأماكن المزدحمة.

أكدت الأبحاث الطبية التي أجرتها جامعة إمبريال كوليدج في لندن أن المؤشرات تفيد بأنه قد يكون وصل أعداد مصابي فيروس كورونا 3 ملايين شخص في بريطانيا بعد التجربة التي أجريت على مجموعة من المواطنين من خلال عينة عشوائية تم اختيارها .