AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

قد تبدأ من هذه الدولة.. أبحاث تنبئ بموجة جديدة من كورونا خلال أيام

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:47 ص
الموجة الثانية من
الموجة الثانية من كورونا
Advertisements
مريم صليب
أكدت الأبحاث الطبية التي أجرتها جامعة إمبريال كوليدج في لندن أن المؤشرات تفيد بأنه قد يكون وصل أعداد مصابي فيروس كورونا  3 ملايين شخص في بريطانيا بعد التجربة التي أجريت على مجموعة من المواطنين من خلال عينة عشوائية تم اختيارها . 


وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الجامعة أجرت على 10 آلاف شخص تجارب معملية فوجدت أنه 6 % منهم مصابون بفيروس كورونا دون أن يظهر عليهم أي أعراض.

أشارت الدراسة التي خصلت إليها تجارب أن المؤشرات تؤكد احتمالية إصابة 3 ملايين مواطن في بريطانيا بفيروس كورونا في نهاية أغسطس ، و لن تتمكن الدولة من السيطرة على تلك الأعداد المهولة. 

جدير بالذكر أن الأطباء أكدوا أن معظم الحالات المكتشفة لم تكن لديها أي أعراض و ثبتت إيجابيتها برغم التزامها بالكمامة و إجراءات التباعد الاجتماعي و عدم التواجد في الأماكن المزدحمة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء تجارب لقاح كورونا الأسبوع المقبل في بريطانيا.. تفاصيل

دراسة: الإغلاق أنقذ حياة الملايين في أوروبا.. وتحذير جديد بشأن كورونا

سيطرح نوفمبر القادم.. جامعة أمريكية تعلن عن لقاح بأقل من 4 دولارات لكورونا..فيديو

بشرى سارة من سفارة بريطانيا بالقاهرة: المتطوع الأول تلقى اللقاح الجديد

العدوى في صمت.. 40% من مصابي كورونا ببلدة إيطالية لم تظهر عليهم أعراض

لقاح بريطاني مضاد لفيروس كورونا خلال أشهر.. هل ينجح في القضاء على الوباء؟

ترشيحاتنا

سعر الدولار في 20 بنكا اليوم الخميس

على الطريق الصحراوي.. أردني يتعرض للاختطاف في مصر

الصين تعلن العثور على فيروس كورونا في شحنة أجنحة دجاج قادمة من البرازيل

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 13 - 8 - 2020

تريند للمرة الثالثة.. بشتغل ساعة إلا ربع مش 45 دقيقة.. عمر كمال ينشر فيديو لحمو بيكا

أسعار الدواجن اليوم الخميس 13 أغسطس 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان موف حاملة تورتة الورود... ابنة هيفاء وهبي تسحر متابعيها بجمالها

سيلفي بهاتفها المحمول في الجيم.. ياسمين صبري تستعرض لياقتها

بفستان بمبي.. نيرمين الفقي تتألق على الشاطئ في إطلالة جديدة