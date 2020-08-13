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حوادث

15 أغسطس.. نظر دعوي منح الكنيسة الأسقفية الشخصية الاعتبارية المستقلة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:12 م
محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري
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كتب محمد زهير
تنظر محكمة القضاء الإداري، دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن منح الكنيسية الأسقفية الشخصية الاعتبارية المستقلة بجلسة 15 أغسطس.

أقام الدعوى التي حملت رقم 19847 لسنة 72ق، يحيى عبد المجيد المحامي وكيلًا عن المطران منير حنا انيس بصفته رئيس إقليم الاسكندرية الجديد ومطران أبروشية الكنيسية الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي .

 وقال "عبد المجيد" في دعواه، بالرغم من تحقيق الكنيسة الأسقفية  كافة المقومات المادية والمعنوية وفقًا للقانون والدستور، يجب منح الشخصية الاعتبارية المستقلة للكنيسية الأسقفية وعدم تبعيتها لكنائس الطائفة الإنجيلية.

وتابعت الدعوي، أن الكنيسة الأسقفية تمتلك كافة مقومات الشخصية الاعتبارية قانونًا في مصر وقد حرص الدستور المصري لعام 2014 على أن تكون شرائع المصريين من المسيحين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية .

وأشارت الدعوى، أن الكنيسة الأسقفية في مصر تم إنشاؤها في عام 1839 ميلاديًا ، وهي وغير تابعة لأي طائفة أخرى حيث إن الطائفة الإنجيلية يقتصر نفوذها على حدود الدولة المصرية ورعايا الكنيسة في مصر في حين أن الكنيسية الأسقفية يمتد نطاق نفوذها الجغرافي إلى عشر دول أفريقية فضلًا عن تبعيتها للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في العالم.

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