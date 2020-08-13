لأصحاب المهن الحرة.. قرض بنك الإسكندرية حتى نصف مليون جنيه.. المستندات المطلوبة كاملة

يحتاج العديد من الأشخاص للحصور على قروض لقضاء حوائجهم، ولكل بنك إشتراطات وضمانات، كما أن هناك أشخاص تمكنهم وظائفهم من الحصول على تلك القروض بسهولة ويسر، إلا أن أصحاب المهن الحرة يواجهون مشكلات في توفير الاوراق المطلوبة للحصول على تلك القروض.





وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد" الخصائص والمزايا للحصول على قرض لأصحاب المهن الحرة عبر بنك الإسكندرية، والذي يتيح قيمة تمويل تبدأ من 5000 جنيه وحتى 500 ألف جنيه، التفاصيل كالتالي:





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- مدة القرض تبدأ من 6 أشهر وحتى 60 شهر

- الفائدة: 19.5٪ ثابتة (لعملاء بنك الإسكندرية) و20.5% (لعملاء بنك آخر).





أما الشروط المطلوبة فكالأتي:

- السن: يتراوح بين 25 و60 سنة

- الحد الأدنى للدخل الشهري: 4000 جنيه

- مدة مزاولة النشاط لا تقل عن 24 شهرا

- أن يكون عميلا لبنك اسكندرية لمدة لا تقل عن 6 أشهر

- أو أن يكون عميلا لبنك آخر لمدة لا تقل عن 12 شهرا





وفيما يلي الأوراق المطلوبة من قبل البنك:

- بطاقة رقم قومي سارية

- إيصال مرافق حديث

- بطاقة ضريبية سارية

- سجل تجاري لايتجاوز 3 أشهر

- كشف حساب بنكي لآخر 12 شهرا





وأتاح البنك إمكانية استبدال السجل التجاري بأي من المستندات الأتية:

- سجل مهني

- شهادة مزاولة المهنة

- شهادة استشاري هندسي

- بطاقة ضريبية سارية