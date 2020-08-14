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سيارات

تويوتا توقف محركات V8 في سياراتها

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:02 ص
تويوتا
تويوتا
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أماني نوار
أعلن تقرير ياباني في مجلة Mag-x أن تويوتا سيتم توقيف محركات V8 k بسبب التأثر السلبي مثل شركات صناعة السيارات الأخرى بجائحة الكورونا.

ولم تكشف التقارير عن كثير من التفاصيل، لكن أكد أن محرك V8 مزدوج التيربو الذي يتم تطويره، وذلك لإصدار السباق من لكزس LC ، الذي من المفترض أن تشارك في سباق 24 ساعة في نوربورجينج.

كما كشف تقرير من اليابان أيضا أن لكزس قررت إيقاف تطوير LC F بسبب التكاليف والقوى العاملة المطلوبة لتطويرها.

ومن المتوقع أن تحصل السيارة على محرك V8مزدوج تيربو سعة 4 لتر بقوة تصل إلى 600 حصان ، وتعمل تويوتا على تواصل تطوير هذا المحرك ، فربما سيتم استخدامه في سيارات البيك أب الكبيرة كما أضاف أن محرك لكزس LC 500 سعة 5 لتر بتنفس طبيعي، وسيتم استبداله بمحرك V8 سعة 4 لتر مزدوج التيربو وهو ما نفاه التقرير في مجلة Mag-X الآن.
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