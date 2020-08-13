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عايزين كوبري.. والد أحد ضحايا معدية البحيرة: ابني 30 سنة وسيارة السماد سبب الحادث

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:55 م
غرق معدية البحيرة
غرق معدية البحيرة
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هاني حسين
كشف عبد الله  أحمد عبد القادر، والد وعم ضحيتين بحادث غرق معدية البحيرة، تفاصيل الحادث.

وقال عبد الله أحمد  في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على  القناة الأولى المصرية: "عندما وصلت إلى مكان الحادث وجدنا الشرطة والإنقاذ  الذين تحركوا بسرعة كبيرة  لإنقاذ الضحايا".

وأضاف عبد الله أحمد: "ثقل السيارة التي كانت تحمل السماد أدى إلى حدوث الحادثة".

وتابع عبد الله أحمد: "ابني كان عمره 30 عاما ومتزوج من ستة شهور".

واستطرد عبد الله احمد: "إحنا عايزين كوبري بدل المعديات التي تسبب في مشاكل كثيرة وتتسبب في حوادث تزهق فيها أرواح الكثيرين".
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