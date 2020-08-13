عايزين كوبري.. والد أحد ضحايا معدية البحيرة: ابني 30 سنة وسيارة السماد سبب الحادث

كشف عبد الله أحمد عبد القادر، والد وعم ضحيتين بحادث غرق معدية البحيرة ، تفاصيل الحادث.





وقال عبد الله أحمد في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "عندما وصلت إلى مكان الحادث وجدنا الشرطة والإنقاذ الذين تحركوا بسرعة كبيرة لإنقاذ الضحايا".





وأضاف عبد الله أحمد: "ثقل السيارة التي كانت تحمل السماد أدى إلى حدوث الحادثة".





وتابع عبد الله أحمد: " ابني كان عمره 30 عاما ومتزوج من ستة شهور".



