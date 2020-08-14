أهم الأخبار .. اتفاق سلام تاريخي بين الإمارات وإسرائيل والرئيس السيسي يعلق.. وفاة سمير الإسكندراني.. وتطورات أزمة رمضان صبحي

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات الهامةعلى مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي :





خطوة تاريخية للسلام.. السيسي يجري اتصالا هاتفيا بولي عهد أبوظبي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي... للمزيد اضغط هنا





وصفه بالتاريخي .. أول تعليق من ترامب بشأن اتفاق سلام بين إسرائيل والإمارات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاق وصفه بالتاريخي بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. . للمزيد اضغط هنا





وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن عمر يناهز الـ82 عامًا

غيب الموت قبل قليل الفنان الكبير سمير الإسكندراني بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما..للمزيد اضغط هنا





مدرب هدرسفيلد السابق: من الممكن عودة رمضان صبحي إلى إنجلترا

أكد مارك هودسون، المدير الفني السابق لنادي هدرسفيلد، أن النجم رمضان صبحي، لاعب الأهلي، بإمكانه العودة إلى إنجلترا بعد أن اكتسب بعض الخبرات، مشيرًا إلى أن الظروف الصعبة لم تساعده في بداية احترافه هناك..للمزيد اضغط هنا





عايزين كوبري.. والد أحد ضحايا معدية البحيرة: ابني 30 سنة وسيارة السماد سبب الحادث

كشف عبد الله أحمد عبد القادر، والد وعم ضحيتين بحادث غرق معدية البحيرة، تفاصيل الحادث.. للمزيد اضغط هنا





حمو بيكا تريند من جديد.. وعمر كمال يسخر من ثقته.. شاهد

صعد المغنى حمو بيكا من جديد إلى التريند بعد ظهوره بمقطع مصور أثار الجدل، حيث نشر مطرب المهرجانات عمر كمال عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، مقطعا مصورا يسخر فيه من زميله حمو بيكا... للمزيد اضغط هنا



