AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهم الأخبار .. اتفاق سلام تاريخي بين الإمارات وإسرائيل والرئيس السيسي يعلق.. وفاة سمير الإسكندراني.. وتطورات أزمة رمضان صبحي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:19 ص
أهم الأخبار
أهم الأخبار
Advertisements
صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات  الهامةعلى مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي :


خطوة تاريخية للسلام.. السيسي يجري اتصالا هاتفيا بولي عهد أبوظبي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي  مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي... للمزيد اضغط هنا


وصفه بالتاريخي .. أول تعليق من ترامب بشأن اتفاق سلام بين إسرائيل والإمارات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاق وصفه بالتاريخي بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. . للمزيد اضغط هنا


وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن عمر يناهز الـ82 عامًا

غيب الموت قبل قليل الفنان الكبير سمير الإسكندراني بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما..للمزيد اضغط هنا


مدرب هدرسفيلد السابق: من الممكن عودة رمضان صبحي إلى إنجلترا

أكد مارك هودسون، المدير الفني السابق لنادي هدرسفيلد، أن النجم رمضان صبحي، لاعب الأهلي، بإمكانه العودة إلى إنجلترا بعد أن اكتسب بعض الخبرات، مشيرًا إلى أن الظروف الصعبة لم تساعده في بداية احترافه هناك..للمزيد اضغط هنا


عايزين كوبري.. والد أحد ضحايا معدية البحيرة: ابني 30 سنة وسيارة السماد سبب الحادث

كشف عبد الله  أحمد عبد القادر، والد وعم ضحيتين بحادث غرق معدية البحيرة، تفاصيل الحادث.. للمزيد اضغط هنا


حمو بيكا تريند من جديد.. وعمر كمال يسخر من ثقته.. شاهد

صعد المغنى حمو بيكا من جديد إلى التريند بعد ظهوره بمقطع مصور أثار الجدل، حيث نشر مطرب المهرجانات عمر كمال عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، مقطعا مصورا يسخر فيه من زميله حمو بيكا... للمزيد اضغط هنا


Advertisements

ترشيحاتنا

وزيرة الثقافة تنعى سمير الإسكندرانى: مصر فقدت أحد أبطالها وفنانيها المميزين

العبور إلى الموت..التفاصيل الكاملة لكارثة معدية حازم بالبحيرة|شاهد

عمر ربيع ياسين: شركة بطاطس تهدد بمقاضاة رمضان صبحي بسبب 4 ملايين جنيه

تشييع جثمان سمير الإسكندراني من مسجد السيدة نفيسة

فوائد استخدام الفازلين قبل العلاقة الزوجية

خلص عليهم بالساطور.. الإعدام لقاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جائحة كورونا تتسبب في إحياء تقليد مميز يعود تاريخه للقرن الـ16

انفراد نمبر وان| بالمستندات.. عروض الأهلي والزمالك وبطل تركيا لشراء رمضان صبحي

ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم فى الفيوم.. النيابة تحبس 4 متهمين والبحث عن هاربين