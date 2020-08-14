موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي

يلعب الأهلي ضد الإنتاج الحربي اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.





ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم على استاد الأهلي .





ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، فيما يحل الانتاج الحربي بالمرتبة الثامنة ومعه 23 نقطة.





موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم

تبدأ مباراة الأهلي والإنتاج الحربي الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر و10:00 مساءً بتوقيت السعودية.





القناة الناقلة لمباراة الأهلي والإنتاج في الدوري