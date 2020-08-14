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رياضة

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:02 ص
الاهلي والانتاج الحربي
الاهلي والانتاج الحربي
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عمرو ابوبكر
يلعب الأهلي ضد الإنتاج الحربي اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم على استاد الأهلي .

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، فيما يحل الانتاج الحربي بالمرتبة الثامنة ومعه 23 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم
تبدأ مباراة الأهلي والإنتاج الحربي الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر و10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والإنتاج في الدوري
تذاع مباراة الأهلي والإنتاج الحربي على شاشة قناة أون تايم سبورت الناقلة حصريًا لمباريات الدوري المصري.
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