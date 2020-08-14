بعد نجاح Facebook Pay.. إطلاق أداة مالية جديدة قريبًا للدفع والتجارة

بعد النجاح الكبير الذى حققته خدمة " Facebook Pay"، أعلن فيسبوك عزمه إنشاء وحدة أعمال مالية جديدة متخصصة تدعى Facebook Financial، بحيث تتولى مسئولية كافة الأعمال التجارية، وعمليات الدفع الخاصة بالموقع، وذلك فى إطار سعيه لتوسيع نطاق نفوذه عالميًا، والوصول بالتكنولوجيا الحديثة للجميع.





وذكر موقع "تيك ردار" التقني، أن الخطوة الجديدة تشمل خدمة Facebook Pay، الذي يتم استخدامها علي موقع فيسبوك و تطبيق المراسلة الفورية Messenger، فضلًا عن خدمة WhatsApp Pay، وهي خدمة الدفع التى حققت نجاحًا وشعبية كبيرة مؤخرًا، حيث تسعى فيسبوك لإطلاقها في جميع دول العالم.

و تأتي الخطوة الجديدة فى الوقت الذى يتطلع فيه فيسبوك إلى مزيد من الأعمال الربحية التى تعتمد بشكل أساسى على الإعلانات، وإمكانية وصول المعلنين إلى مستخدمى فيسبوك عبر منصاته المختلفة.





جدير بالذكر أن مستخدمى فيسبوك يتجاوزون حاجز الـ 2,6 مليار شخص، بينما يبلغ عدد مستخدمي واتسآب بنحو ملياري شخص، مما يعنى قاعدة ضخمة من المستخدمين تمثل عامل جذب كبير لأى معلن فى العالم.



