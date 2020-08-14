AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بعد نجاح Facebook Pay.. إطلاق أداة مالية جديدة قريبًا للدفع والتجارة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:02 ص
بعد نجاح Facebook
بعد نجاح Facebook Pay.. إطلاق أداة مالية جديدة قريبًا للدفع
Advertisements
قسم التكنولوجيا
بعد النجاح الكبير الذى حققته خدمة " Facebook Pay"، أعلن فيسبوك عزمه إنشاء وحدة أعمال مالية جديدة متخصصة تدعى Facebook Financial، بحيث تتولى مسئولية كافة الأعمال التجارية، وعمليات الدفع الخاصة بالموقع، وذلك فى إطار سعيه لتوسيع نطاق نفوذه عالميًا، والوصول بالتكنولوجيا الحديثة للجميع.

وذكر موقع "تيك ردار" التقني، أن الخطوة الجديدة تشمل خدمة Facebook Pay، الذي يتم استخدامها علي موقع فيسبوك و تطبيق المراسلة الفورية Messenger، فضلًا عن  خدمة WhatsApp Pay، وهي خدمة الدفع التى حققت نجاحًا وشعبية كبيرة مؤخرًا، حيث تسعى فيسبوك لإطلاقها في جميع دول العالم.
 
و تأتي الخطوة الجديدة فى الوقت الذى يتطلع فيه فيسبوك إلى مزيد من الأعمال الربحية التى تعتمد بشكل أساسى على الإعلانات، وإمكانية وصول المعلنين إلى مستخدمى فيسبوك عبر منصاته المختلفة.

جدير بالذكر أن مستخدمى فيسبوك يتجاوزون حاجز الـ 2,6 مليار شخص، بينما يبلغ عدد مستخدمي واتسآب بنحو ملياري شخص، مما يعنى قاعدة ضخمة من المستخدمين تمثل عامل جذب كبير لأى معلن فى العالم.

و استطاعت  خدمة Facebook Pay منذ انطلاقها في نوفمبر 2019 تحقيق شعبية واسعة، فهى تتيح للمستخدمين إمكانية الدفع عبر بطاقات الائتمان و PayPal، مما يسمح للمستخدمين إمكانية إرسال الأموال واستقبالها عبر Messenger وWhatsApp وInstagram.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الهند.. واتساب تطرح خدمات الدفع الرقمي بهذه الدولة

آخرها واتساب.. أبرز خدمات الدفع الإلكتروني في العالم من الموبايل

لحماية رسائلك من الاختراق.. ميزة سرية فى ماسنجر لا يعرفها الكثيرون

للتواصل مع الآخرين.. فيسبوك تضيف ميزة جديدة لتطبيق ماسنجر

بعد إطلاق App Lock.. فيسبوك تقضي على Zoom بهذه الميزات

ترشيحاتنا

مي حلمي مهاجمة متابعيها: بكل قرف حاشرين نفسكوا في حياتي

خبير عسكرى كويتي: الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل قرار سيادى ويسحب البساط من تحت قطر

عمر ربيع ياسين: شركة بطاطس تهدد بمقاضاة رمضان صبحي بسبب 4 ملايين جنيه

شاهد.. محمد كامل يلمح لإزالة صورة رمضان صبحي من ملعب الأهلي

اشتري آيفون X بـ 7300 جنيه فقط ..عرض الجمعة

عالم فيروسات: كورونا تمكن من الكرة الأرضية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدعم كامل من عائلتها.. حكاية ريم محمد مدرسة اللغة الفرنسية صباحًا وصاحبة مشروع «قهوة على الفحم» مساء

ولاية الخابورة بسلطنة عمان .. رصاصة اخترقت قلب ذاب عشقا في وديانها وأفلاجها

جائحة كورونا تتسبب في إحياء تقليد مميز يعود تاريخه للقرن الـ16