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برلمان

إزالات وسجن.. ماذا بعد انتهاء قانون التصالح في مخالفات البناء؟

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:14 ص
التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب محمد اسماعيل، أمين سر لجنة، بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020،سوف ينتهي العمل به في 30 سبتمبر المقبل، ما لم يتم تجديد فترة التصالح 6 أشهر أخرى.

وأضاف النائب محمد اسماعيل، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء قانون مؤقت، ينتهي بإنتهاء إحدى المدتين سالفتي الذكر، إما في 30 سبتمبر أو بعدها ب 6 أشهر.

وأشار أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن بعد إنتهاء قانون التصالح في مخالفات البناء، سوف يتم الرجوع للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، محذرا المواطنين من الوصول إلى هذه المرحلة وسرعة إجراء التصالح، لاسيما وأن القانون ينص على وجود إزالات وسجن.

وحول الإزالات التي تتم حاليا، وعلاقته بقانون التصالح في مخالفات البناء، أكد عضو مجلس النواب أن القانون ليس له أي صلة بالإزالات التي تحدث حاليا، وإنما تتم من خلال قوانين مثل الري والبناء الموحد.

وتنتهي مدة التصالح في بعض مخالفات البناء، وفقا لتعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020، في 30 سبتمبر، ويحق لرئيس الوزراء مدة فترة التصالح مرة أخرى.
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