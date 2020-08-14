الشكاوى الحكومية: نعمل على حل مشكلات التموين والمعاشات

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تابع من خلاله جهود التعامل مع الشكاوى الواردة إليها خلال شهر يوليو 2020.





ولفت التقرير إلى تلقي شكوى من أهالى ناحية الصوالح مركز فاقوس محافظة الشرقية، من عدم التزام محطة تموين سيارات بالناحية بتسعيرة المواد البترولية، حيث يتم بيع صفيحة السولار بـ 140 جنيها، وبالتوجيه الي وزارة التموين والتجارة الداخلية أفادت الرقابة التموينية بإدارة فاقوس أنه تم المرور على محطات تموين السيارات بناحية الصوالح وتم تحرير محضر 1272 لسنة 2020 ضد صاحب المحطة المشكو في حقه لعدم الإعلان عن الأسعار للمواد البترولية.





وتلقى شكوى جماعية من أهالي شارع ناهية، بولاق الدكرور من سوء جودة الخبز وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية للخبز بمخبز م ف ا، وبالتوجيه إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية أفادت الرقابة المركزية للتموين بإدارة المعتمدية، فى كرداسة بتوجيه حملة على المخبز أسفرت عن محضر إثبات حالة نقص وزن.

أما بالنسبة لشكاوى المعاشات، فتمت الإشارة إلى شكوى مواطن من عدم ضم العلاوات الخمس له بالرغم من استحقاقه، وبالتوجيه إلى وزارة التضامن الاجتماعي أفادت أنه تم حساب وصرف العلاوات الخاصة اعتبارا من 1/7 وتم صرف متجمد دفعة أولى بمبلغ 6202 جنيه.

كما تم التنويه إلى شكوى أحد المواطنين من انخفاض قيمة العلاوات التي تم ضمها إلى معاشه، وبالتوجيه إلى وزارة التضامن الاجتماعي أفادت بأنه بمراجعة موقف العلاوات المضمومة للشاكى تبين أن الحالة تم حسابها وفقًا لصحيح القانون.





ولفت التقرير إلى شكوى مواطن من نقص العلاوة الدورية 14%، حيث أصبحت 100 جنيه وكان من المفترض أن تكون 182 جنيها، وبالتوجيه إلى وزارة التضامن الاجتماعي أفادت باحتساب نسبة 14% بمبلغ 183.42 جنيه وتم زيادة المعاش بنفس النسبة وأصبحت قيمة المعاش 1485 جنيه.





ويأتي ذلك إلى جانب شكوى تضرر مواطن من انقطاع معاش تكافل وكرامة وهو يعاني من سوء الحالة المعيشية للأسرة، وبالتوجيه إلى وزارة التضامن الاجتماعي أفادت باعتماد مبلغ قدره (400) جنيها لمدة ٦ أشهر من مؤسسة التكافل كمساعدة للأسرة في ضوء الحالة المعيشية لها، لحين إنهاء إجراءات صرف المساعدة من برنامج الدعم النقدي المشروط.