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محافظات

غدا.. إطلاق قافلة بيطرية للتحصين ضد الحمى القلاعية بالوادي الجديد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:48 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
أعلن الدكتور ناجي عوض مدير مديرية الطب البيطري في الوادي الجديد، عن بدء أعمال القافلة البيطرية للتحصينات الوقائية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع اعتبارا من غد السبت وذلك على مستوى مراكز المحافظة الخمس، حفاظا على الثروة الحيوانية وخوفا من ظهور اى بؤرة مرضية.

وأكد  عوض أنه جرى الانتهاء من التجهيزات الخاصة بتنفيذ الحملة وفقا لجدول زمنى محدد على مستوى المراكز والقرى، بالتنسيق بين المديرية والوحدات المحلية والجهات التنفيذية المختلفة لتوعية المواطنين، وحثهم على تحصين ماشيتهم، بجانب مساهمة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
واوضح انه  تم توفير الأمصال والأدوية اللازمة لضمان عدم ظهور مرض الحمى القلاعية أو حمى الوادي المتصدع والحفاظ على الماشية بالمحافظة.
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وناشد  مدير عام  مديرية الطب البيطري، المزارعين ومربى الثروة الحيوانية ضرورة التعاون مع الأطباء البيطريين الذين يحملون على عاتقهم الأمانة فى لجان التحصين من اجل تنفيذ أعمال التحصين بنجاح .

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ خطة المديرية نحو تحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض والأوبئة وذلك على مستوى المراكز والقرى والنجوع  .

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