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رياضة

جوارديولا يتحدث عن مباراة مانشستر سيتي وليون في دوري أبطال أوروبا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:16 م
جوارديولا
جوارديولا
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إسماعيل محمود
تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مباراة فريقه القادمة أمام ليون الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

ويلاقي مانشستر سيتي نظيره ليون غدًا السبت في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" النتائج تساعد على الزيادة، أندية النخبة ستكون موجودة دائمًا في الأدوار الإقصائية، برشلونة، ريال مدريد، بايرن، في مباريات خروج المغلوب، كل شيء يمكن أن يحدث، من الصعب التغلب على الفرق الكبيرة خارج الديار ، ولكن في مباراة واحدة يمكن أن يحدث أي شيء، لذا مباراة ليون لن تكون سهلة."

وأضاف:"اعتدنا أن نلعب مباراة واحدة، في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، ليست هناك فرصة ثانية، إما التاهل ، أو الخروج، إما البقاء في لشبونة أو العودة إلى مانشستر، الأمر مختلف تمامًا."

وعن لاعبه سيرجيو أجويرو المصاب، قال جوارديولا:" هو متواجد في برشلونة، مازال يتعافى، إذا جاء إلى هنا فعلينا اختبار جاهزيته."

وأصيب أجويرو في شهر يونيو الماضي، ومازال يتعافى في مدينة برشلونة الإسبانية من الإصابة.
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