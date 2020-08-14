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فن

أخبار الفن.. الموت يفجع الفنان أحمد سعد.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شويكار

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:23 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، ونستعرضها على النحو الآتي:


وفاة شويكار .. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياتها


رحلت الفنانة شويكار عن عمر يناهز 82 عاما وذلك بعد صراع مع المرض حيث اصيبت فى الايام الاخيرة بوعكة صحية شديدة نقلت على اثرها الى مستشفى الصفا وتعرضت بعد ذلك الى انفجار فى المرارة ادى الى رحيلها. 


تعرف على موعد جنازة شويكار


حددت اسرة الفنانة الراحلة شويكار موعد إقامة مراسم جنازتها غدا بعد صلاة الظهر وسوف يتم دفنها فى مقابر الاسرة بمدينة السادس من اكتوبر. 

وفاة شويكار .. تعرف على أزواج صاحبة سيدتى الجميلة


رحلت الفنانة شويكار منذ قليل عن عمر يناهز 82 عاما وذلك بعد صراع مع المرض بمستشفى الصفا بالمهندسين. 


وفاء عامر تحيي ذكرى الأربعين لـ رجاء الجداوي: ستظلين في القلوب مدى الحياة


أحيت الفنانة وفاء عامر، الذكرى الأربعين للفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


الموت يفجع الفنان أحمد سعد


نشر الفنان أحمد سعد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن رحيل والدته. 

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