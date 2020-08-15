7 طرق للتخلص من حب الشباب على الظهر للأبد

حب الشباب ، أو البكتريا ، كما يسميه البعض ، يشبه الحصان الأسود ، على الرغم من أنه لا يُعرف الكثير عنه ، حيث لا يمكننا رؤيته حقًا ، فإنه يخلق الكثير من الضجة وعدم الراحة لمن يعاني منه. على الرغم من أن بعض أسباب البكتريا هي أسباب داخلية وبسبب الاختلالات الهرمونية ، فإن الكثير منها يرجع إلى اختياراتنا لأنماط الحياة. هنا قمنا بتجميع 7 طرق فعالة للتخلص من حب الشباب على الظهر والذي بسببه لم تتمكني من التخلص من الأكتاف أو ارتداء الفساتين عارية الذراعين وفقا لما نشره موقع DoctorNDTV.

1. استخدم خل التفاح

خل التفاح يعمل مثل الإكسير في المشاكل المتعلقة بالجلد وله تأثير أسرع من العلاجات المنزلية الأخرى. شرب خل التفاح يزيل السموم من الجسم ويمكن أن يساعد ليس فقط في الحصول على بشرة نقية ولكن أيضًا لعلاج الكبد. ينظم درجة الحموضة في بشرتك ويساعد على إزالة البثور والعيوب. أضف ملعقتين إلى ثلاث ملاعق كبيرة من خل التفاح في وعاء واحد من الماء وربت به على ظهرك كل ليلة قبل النوم. يمكنك حتى تضمينه في نظامك الغذائي عن طريق شرب كوب من الماء وإضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح إليه.





2. تغيير أسلوب الاستحمام الخاص بك

يمكن أن تكون طريقة الاستحمام من أحد الأسباب الرئيسية لحب الشباب. صدق أو لا تصدق ، الاستحمام بالطريقة الصحيحة يمكن أن يقلل من حميتك كثيرًا. أثناء الاستحمام ، اغسلي شعرك دائمًا ورطبه أولًا. فقط بعد تجفيفها ولفها بمنشفة ، اذهب لغسل جسمك. أثناء غسل الشعر ، يسقط الكثير من الجلد الميت من الرأس على ظهورنا والاستحمام عكس ما قلناه للتو يزيد من فرص انسداد الجلد الميت على ظهرك. وبالتالي ، لضمان عدم حدوث ذلك ، اغسلي جسمك فقط بعد غسل شعرك وتكييفه. تأكد أيضًا من الحصول على شامبو وبلسم خالي من السيليكون.



3. اتخاذ القرار الصحيح بالصابون / غسول الجسم

اختر صابونًا طبيًا / غسولًا للجسم يحتوي على حمض الساليسيليك الذي سيخفف الالتهاب. يمكن أن يكون جل الاستحمام الغني بأملاح إبسوم طريقة رائعة لتجفيف البقع الدهنية والعمل ضد الالتهابات.

4. يغسل بعد التدريبات



يمكن أن يتسبب التعرق تحت قناع الوجه في ظهور حب الشباب - يشارك خبرائنا نصائح لمنع ذلك

بعد التمرين ، لا تنس إزالة ملابسك المبللة بالعرق والاستحمام في أسرع وقت ممكن. عادة ما تكون ملابس الجيم ضيقة مصنوعة من مواد اصطناعية تحبس العرق والزيت بالقرب من المسام حيث تعلق في حب الشباب والبثور.

5. فرك ، ولكن ليس كثيرا

مسام الظهر أكثر عرضة للانسداد من الوجه. إذا كنت تعاني من قشرة الرأس ، فإن ظهرك ورقبتك يتلامسان بشكل مباشر مع الجلد الميت ، مما يؤدي إلى ظهور بثور على الجلد. افركي ظهرك مرتين على الأقل في الأسبوع لتقشير كل الجلد الميت المتراكم وللتخلص من المسام والزيوت الزائدة. يجب أن يتم ذلك بحذر شديد ورفق.



6. تنظيف الملاءات يوميا

يجب الحفاظ على نظافة ليس فقط ملاءات الأسرة ، ولكن أيضًا المناشف والملابس الداخلية والملابس العادية التي تلامس الجلد. يجب تغيير ملاءات السرير بشكل ضعيف حتى لا تتعرض للكثير من الجلد الميت والزيوت من جسمك. أيضا ، نظف الملاءات يوميا عن طريق نفض الغبار عنها.

7. اشرب الكثير من الماء

لطالما كان الماء نعمة مقنعة. تنشأ الكثير من المشاكل المتعلقة بالجلد من تناول كميات قليلة من الماء على مدار اليوم. يؤدي هذا إلى تراكم السموم في الجسم ولا يوفر لها ممرًا للمرور. شرب الكمية المطلوبة من الماء كل يوم يخلص الجسم من السموم وينظف الدورة الدموية وهو أمر ضروري في علاج حب الشباب.