نشرة المرأة والصحة.. احذر الملح يضعف جهاز المناعة.. علاجات طبيعية للتخلص من آلام الركبة.. سعر وماركة جاكيت روجينا.. أعراض الصداع النصفي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
أظهر المتطوعون البشريون، الذين استهلكوا 6 جرامات إضافية من الملح يوميًا نقصًا واضحًا في المناعة.
قالت الدراسة إن هذا المقدار يتوافق مع محتوى الملح في وجبتين للوجبات السريعة.
آلام الركبة تعتبر من أكثر مشاكل العظام شيوعا بين الكثيرين، ويعاني البعض من آلام الركبة نتيجة ممارسة بعض العادات اليومية الخاطئة أو اتباع الأنظمة الغذائية غير الصحية.
حرصت الفنانة روجينا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة لها من احدث جلسة تصوير لصالح إحدي المجلات.
هناك العديد من الأسباب وراء حدوث الصداع النصفي ، ومنها تغيرات الطقس والروائح القوية والضغط وعدم النوم وتقلبات مستويات هرمون الاستروجين وبعض الأطعمة والمشروبات مما يجعله منتشر بصورة كبيرة.
حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الانستجرام، بصورا جديدة لها خلال استمتاعها بالأجازة الصيفية على إحدى الشواطئ.
أظهرت دراسة أمريكية حديثة، أن الأطفال الذين يعانون من قصر النظر يمكن أن يبطئ من تقدم قصر النظر لديهم باستخدام عدسات لاصقة ثنائية البؤرة.
مع تزايد حالات السمنة ، ربما يكون فقدان الوزن هو الشيء الوحيد الذي يسعى إليه كل شخص. لكن لا يعرف الكثير كيف يُفترض أن يتم ذلك (اتباع نظام غذائي وممارسة التمارين ليست الطريقة الوحيدة بعد كل شيء)! والمثير للدهشة أن صناعة فقدان الوزن مليئة بالأساطير.