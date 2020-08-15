نشرة المرأة والصحة.. احذر الملح يضعف جهاز المناعة.. علاجات طبيعية للتخلص من آلام الركبة.. سعر وماركة جاكيت روجينا.. أعراض الصداع النصفي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

أظهر المتطوعون البشريون، الذين استهلكوا 6 جرامات إضافية من الملح يوميًا نقصًا واضحًا في المناعة.

قالت الدراسة إن هذا المقدار يتوافق مع محتوى الملح في وجبتين للوجبات السريعة.



