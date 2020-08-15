AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ننشر تشكيل مجلس القضاء الأعلى

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:28 م
مجلس القضاء الأعلى
مجلس القضاء الأعلى
Advertisements
محمد عبدالله
حصل موقع "صدى البلد"، على التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى بعد تأدية المستشار عبدالله عمر شوضة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى:

المستشار عبدالله عمر رئيس محكمة النقض 

المستشار فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض 
المستشار فتحي حنضل النائب الثاني لرئيس محكمة النقض 
المستشار  عيد عبدالغني سويلم رئيس لمحكمة استئناف القاهرة

المستشار  عبده احمد عطيه  الاودن رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية

المستشار لطفي حمدي أمين مسعود رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا

المستشار حمادة الصاوي النائب العام

على أن يتم تعديل تشكيل مجلس القضاء الأعلى يوم ١٩ أغسطس المقبل لبلوغ المستشار لطفي حمدي أمين مسعود. 

 المعاش ليصبح للتشكيل



المستشار عبدالله عمر رئيس محكمة النقض 

المستشار فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض 
المستشار فتحي حنضل النائب الثاني لرئيس محكمة النقض 
المستشار  عيد عبدالغني سويلم رئيس لمحكمة استئناف القاهرة

المستشار عبده احمد عطية الاودن رئيس محكمة استئناف الإسكندرية 

المستشار محمد محمود عرابي  رئيس محكمة استئناف طنطا 

المستشار حماده الصاوي النائب العام

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض.. غدا

عبد التواب: رئيس نادي قضاة مصر يكرم رئيس مجلس القضاء الأعلى

عطية للقاهرة وعرابى للإسكندرية..تشكيل رؤساء محاكم الاستئناف كاملًا

بالأسماء .. ننشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء لمحكمة استئناف القاهرة والإسكندرية والمنصورة

المستشار عبدالله عمر شوضة رئيسا لمحكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى

بعد حلف اليمين أمام السيسى| السيرة الذاتية لرئيس مجلس القضاء الأعلى

ترشيحاتنا

ترامب يزور شقيقه في مستشفى بنيويورك.. فيديو

غطاء الرأس واحمرار الشعر.. عادات غريبة توضح الحالة الاجتماعية للمرأة في أفريقيا

شاهد.. أول ظهور لـ هند عبد الحليم وزوجها في شهر العسل

انتهاء كورونا في هذا الموعد.. بيل جيتس يزف بشرى سارة للجمهور

إجراءات حاسمة بالمطارات.. مصر تطبق قرار حظر دخول القادمين من الخارج بدون PCR

3 مكاسب لرمضان صبحي بعد الرحيل من الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه.. ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة جريئة على البحر

غطاء الرأس واحمرار الشعر.. عادات غريبة توضح الحالة الاجتماعية للمرأة في أفريقيا

دور الضحية.. ميجان تتهم زوجها السابق بالغيرة منها وعمه يكشف كذبها | صور