ننشر تشكيل مجلس القضاء الأعلى

حصل موقع "صدى البلد"، على التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى بعد تأدية المستشار عبدالله عمر شوضة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.



التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى:

المستشار عبدالله عمر رئيس محكمة النقض

المستشار فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض المستشار فتحي حنضل النائب الثاني لرئيس محكمة النقض المستشار عيد عبدالغني سويلم رئيس لمحكمة استئناف القاهرة

المستشار عبده احمد عطيه الاودن رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية

المستشار لطفي حمدي أمين مسعود رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا

المستشار حمادة الصاوي النائب العام

على أن يتم تعديل تشكيل مجلس القضاء الأعلى يوم ١٩ أغسطس المقبل لبلوغ المستشار لطفي حمدي أمين مسعود.

المعاش ليصبح للتشكيل





المستشار عبدالله عمر رئيس محكمة النقض

المستشار فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض المستشار فتحي حنضل النائب الثاني لرئيس محكمة النقض المستشار عيد عبدالغني سويلم رئيس لمحكمة استئناف القاهرة

المستشار عبده احمد عطية الاودن رئيس محكمة استئناف الإسكندرية

المستشار محمد محمود عرابي رئيس محكمة استئناف طنطا

المستشار حماده الصاوي النائب العام

