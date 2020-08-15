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أخبار العالم

التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير عدد من طائرات الحوثيين المسيرة

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:46 م
التحالف العربي يعلن
التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير عدد من الطائرات الحوثية
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قسم الخارجي
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المففخة المسيرة "بدون طيار" والتي أطلقتها ميليشيا الحوثي.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف  العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار المفخخة والتي أطلقتها ميليشيات الحوثي  من العاصمة صنعاء.

وأوضح المالكي أنه تم اعتراض الطائرات وتدميرها بالداخل اليمني.

وفي وقت سابق، أكد العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني، واستمرار المحاولات الفاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك استمرارها بتهديد الأمن الإقليمي والدولي وتقويض الجهود السياسية.

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية.
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