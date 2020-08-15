التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير عدد من طائرات الحوثيين المسيرة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المففخة المسيرة "بدون طيار" والتي أطلقتها ميليشيا الحوثي.





وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار المفخخة والتي أطلقتها ميليشيات الحوثي من العاصمة صنعاء.





وأوضح المالكي أنه تم اعتراض الطائرات وتدميرها بالداخل اليمني.





وفي وقت سابق، أكد العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني، واستمرار المحاولات الفاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك استمرارها بتهديد الأمن الإقليمي والدولي وتقويض الجهود السياسية.



