AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الجبل لا تهزه الرياح... عصام الحضرى يشارك جمهوره بصور من تدريبات اليوم ... شاهد

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:56 م
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت
شارك عصام الحضرى حارس مرمي المنتخب المصري السابق، جمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "، صورا جديدة من تدريباته اليوم.

وعلق الحضرى على الصور، قائلا: "الجبل لا تهزه الرياح.. والارادة الحقيقية لا تنال منها الزوابع 💪🏻 " 

يذكر أن الحضري قال في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لدي يقين بأنني سوف أعود إلى الأهلي في أي منصب أو دور، رغم اعترافي بالخطأ الذي قمت به من قبل والذي يكمن في رحيلي إلى سيون ولكني واثق من عودتي مرة أخرى إلى الأهلي ولكن لا أعلم الوقت الذي سأعود فيه".

اقرأ أيضًا :

وأضاف: "النادي الأهلي بيتي الدائم وعلاقتي جيدة مع كابتن محمود الخطيب ونتحدث معا دوما، والتاريخ لا يمكن أن يتم نسيانه فحصلت على الكثير من البطولات في الأهلي وشاركت في تدوين تاريخ النادي لذلك واثق في عودتي مرة أخرى".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عصام الحضري: نادر السيد كان نقطة تحول في مسيرتي.. وجوزيه كان يراني متكبرا

عصام الحضري: البعض تربص بي في الزمالك.. وعانيت بسبب ظروف النادي

عصام الحضري: سأعود للأهلي.. وعلاقتي جيدة بالخطيب

الحضري: لم أتأثر برحيلي عن الزمالك

نورتني.. أحمد حسام ميدو يعلق على ظهور الحضري معه في «أوضة اللبس»

العالمي.. أحدث ظهور للحضري بصحبة أحمد حسام من برنامج أوضة اللبس

ترشيحاتنا

تعرف على سبب غياب لبلبة عن جنازة الراحلة شويكار

مستشهدا بسوابق تاريخية... أيمن سلامة : القانون الدولي وأحكام العدل الدولية تنتصر لمصر فى أزمة سد النهضة

فقدت أعضاءها .. عروس داعش تعود إلى موطنها بعد 5 سنوات.. تفاصيل

فيديوجراف.. أول تعليق من رمضان صبحي بعد رحيله عن الأهلي

موجز السوشيال.. تركى آل الشيخ يسخر من برشلونة.. وضاحى خلفان "يخرس" محمد أبو تريكة

وسط أحضان أحمد عز.. لطفي لبيب يبكي أثناء عرض "علاء الدين".. صور

AdvertisementS

وفاة أشرف أبو النور حارس مرمى الزمالك السابق

الأهلي داخل اللعبة.. ميدو لـ كهربا: متطلعش تبيع الوهم للناس.. فيديو

بعد فضيحة دوري الأبطال.. جماهير برشلونة تسب اللاعبين فور عودتهم إلى إسبانيا.. فيديو

3 مكاسب لرمضان صبحي بعد الرحيل من الأهلي

إيهاب جلال يجهز مفاجآت.. كواليس الساعات الأخيرة في المقاصة قبل مواجهة الزمالك

أخبار الرياضة.. وفاة حارس الزمالك السابق وحادث لعضو مجلس إدارة الأهلي.. وميدو يهاجم كهربا

مش من حقه.. حكم عراقي يعلق على أحقية الإنتاج الحربي فى ركلة جزاء أمام الأهلي

ولاد أصول.. تركى آل الشيخ يبعث برسالة شكر لـ حسام وإبراهيم حسن

ميدو: اللي عمل مواعيد مباريات الزمالك والأهلي مع دوري الأبطال لازم يتحاكم

بعد رحيل رمضان صبحي.. نجم الزمالك لـ عـدلي القيعي عن رخصة الذمة المالية: مش لما الأفراد يقدموها نبقى نلزم بيها المؤسسات

رغم الإقصاء من البطولة.. برشلونة يسدد 5 ملايين يورو لـ ليفربول حال تتويج كوتينيو بدوري الأبطال

رخصة الذمة المالية تثير جدلاً.. خبراء من مصر وتونس يؤكدون غيابها والمغاربة يتمسكون بها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وجريئة.. ١٥ صورة تكشف عن إطلالات جوهرة

كسرت روتين العمل بتصميمات الحفلات.. حكاية آية مع الرسم

الدخان والرعد.. شلالات فيكتوريا الأكثر إثارة فى أفريقيا.. شاهد