AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد وفاة 3 فنانين عمالقة .. دينا رامز : مصر عاشت نهاية أسبوع حزينة

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:23 م
دينا رامز
دينا رامز
Advertisements
شيرين عادل
قالت الإعلامية دينا رامز،  إن نهاية هذا الاسبوع حزينة للغاية خاصة بعد فقدان نجوم كبيرة قدموا أعمال فنية عظيمة ستظل محفورة فى تاريخ الدراما المصرية .

وأكدت دينا رامز ، خلال تقديمها حلقة اليوم ببرنامج ست الستات عبر فضائية صدى البلد ، أن مصر فقدت خلال يومين فقط الفنان سناء شافع تلاه المطرب القدير سمير الإسكندرانى أعقبه فقدان الفنانة الراحلة شويكار التى توفيت أمس الجمعة  عن عمر يناهز 82 عامأ.  

أشارت إلى الفنانة الراحلة شويكار توفيت أمس الجمعة بعد صراع طويل مع المرض تاركة خلفها إرث كببير من الأعمال الفنية المتنوعة.

وقد شيعت ظهر اليوم، السبت، جنازة الفنانة الراحلة شويكار، وخرج الجثمان من أحد مستشفيات المهندسين إلى مقابر العائلة بأكتوبر بحضور الأقارب وعدد من الفنانين منهم الفنانة دلال عبد العزيز والدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، والفنانة عفاف شعيب ونهال عنبر و ميرفت امين و نجل الفنان فؤاد المهندس وابنة الفنان حسين فهمى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمعدل فنان كل يوم| الموت يخطف 3 نجوم في 72 ساعة آخرهم شويكار

الموت يفجع الفنان سامح الصريطي

شاهد.. لحظة خروج جثمان شويكار من المستشفى

شاهد.. تعليق مؤثر من ابن فؤاد المهندس على وفاة شويكار

تشييع جثمان شويكار إلى مثواها الأخير.. انهيار ابن فؤاد المهندس.. وميرفت أمين ودلال عبد العزيز أبرز الحاضرين

عفاف شعيب: شويكار كانت حزينة بسبب تدهور الفن.. فيديو

ترشيحاتنا

إقالة مسئول كبير في قناة الجزيرة بسبب فضيحة أخلاقية

بعد تخرج ابنة سناء شافع في الجامعة الأمريكية.. ندى بسيوني: تعبي مارحش في الأرض

‏كيكي سيتين.. مزرعة برشلونة لم تكن سعيدة

رسميا.. نادر شوقي يعلن إنهاء عقد الوكالة بينه ورمضان صبحي

تطور جديد في الإصابة بكورونا.. الفيروس ينتقل عبر الأغذية المجمدة

3 مكاسب لرمضان صبحي بعد الرحيل من الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحيل شويكار.. ليلى نصر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور بجنازة "سيدتى الجميلة"

ملفتة وجريئة.. ١٥ صورة تكشف عن إطلالات جوهرة

كسرت روتين العمل بتصميمات الحفلات.. حكاية آية مع الرسم