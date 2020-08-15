بعد وفاة 3 فنانين عمالقة .. دينا رامز : مصر عاشت نهاية أسبوع حزينة

قالت الإعلامية دينا رامز ، إن نهاية هذا الاسبوع حزينة للغاية خاصة بعد فقدان نجوم كبيرة قدموا أعمال فنية عظيمة ستظل محفورة فى تاريخ الدراما المصرية .





وأكدت دينا رامز ، خلال تقديمها حلقة اليوم ببرنامج ست الستات عبر فضائية صدى البلد ، أن مصر فقدت خلال يومين فقط الفنان سناء شافع تلاه المطرب القدير سمير الإسكندرانى أعقبه فقدان الفنانة الراحلة شويكار التى توفيت أمس الجمعة عن عمر يناهز 82 عامأ.





أشارت إلى الفنانة الراحلة شويكار توفيت أمس الجمعة بعد صراع طويل مع المرض تاركة خلفها إرث كببير من الأعمال الفنية المتنوعة.





وقد شيعت ظهر اليوم، السبت، جنازة الفنانة الراحلة شويكار، وخرج الجثمان من أحد مستشفيات المهندسين إلى مقابر العائلة بأكتوبر بحضور الأقارب وعدد من الفنانين منهم الفنانة دلال عبد العزيز والدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، والفنانة عفاف شعيب ونهال عنبر و ميرفت امين و نجل الفنان فؤاد المهندس وابنة الفنان حسين فهمى.