بسعر 816 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات ديفندر 2020 من لاند روفر

ديفندر من لاند روفر هي من أهم السيارات في فئة الطرق الوعرة ، لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة ومواصفات خاصة.





وفي هذا التقرير نقدم أبرز مواصفات سيارة ديفندر من لاند روفر والمتوفرة بنسختين ، الأولى ببابين فقط ، والثانية يطلق عليها ديفندر 90 ، والثانية بأربعة أبواب ويطلق عليها ديفندر 110.





من الداخل تظهر في المقصورة الداخلية لديفندر بشاشة معلومات في وسط المقصورة الامامية بمقاس 10 بوصة تدعم انظمة المعلومات الترفيهية .من ناحية الترفيه تدعم السيارة أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد ونظام صوتي مكون من 10 إلى 14 مكبرا صوتيا، كما وفرت لاندروفر تطوير أنظمة السلامة والحماية في السيارة ، والتي تشعر السائق بالمزيد من الأمان أثناء قيادة السيارة حتى على أصعب الطرق مثل الفرامل الذاتية .تحتوي السيارة على محرك تيربو مكون من 4 إسطوانات متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ، ومن المفترض أن تطرح لاند روفر تلك السيارة بـ 7 نسخ مختلفة من السيارة بسعر يبدأ من 51 ألف دولار .