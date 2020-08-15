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سيارات

بسعر 816 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات ديفندر 2020 من لاند روفر

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:08 م
ديفندر 2020
ديفندر 2020
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أماني نوار
ديفندر من لاند روفر هي من أهم السيارات في فئة الطرق الوعرة ، لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة ومواصفات خاصة.

وفي هذا التقرير نقدم أبرز مواصفات سيارة ديفندر من لاند روفر والمتوفرة بنسختين ، الأولى ببابين فقط ، والثانية  يطلق عليها ديفندر 90 ، والثانية بأربعة أبواب ويطلق عليها ديفندر 110.

من الداخل تظهر في المقصورة الداخلية لديفندر بشاشة معلومات في وسط المقصورة الامامية بمقاس 10 بوصة تدعم انظمة المعلومات الترفيهية .

من ناحية الترفيه تدعم السيارة أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد ونظام صوتي مكون من 10 إلى 14 مكبرا صوتيا، كما وفرت لاندروفر تطوير أنظمة السلامة والحماية في السيارة ، والتي تشعر السائق بالمزيد من الأمان أثناء قيادة السيارة حتى على أصعب الطرق مثل الفرامل الذاتية .

تحتوي السيارة على محرك تيربو مكون من 4 إسطوانات متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ، ومن المفترض أن تطرح لاند روفر تلك السيارة بـ 7 نسخ مختلفة من السيارة بسعر يبدأ من 51 ألف دولار .


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