بسعر 816 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات ديفندر 2020 من لاند روفر

ديفندر من لاند روفر هي من أهم السيارات في فئة الطرق الوعرة ، لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة ومواصفات خاصة.
وفي هذا التقرير نقدم أبرز مواصفات سيارة ديفندر من لاند روفر والمتوفرة بنسختين ، الأولى ببابين فقط ، والثانية يطلق عليها ديفندر 90 ، والثانية بأربعة أبواب ويطلق عليها ديفندر 110.
من الداخل تظهر في المقصورة الداخلية لديفندر بشاشة معلومات في وسط المقصورة الامامية بمقاس 10 بوصة تدعم انظمة المعلومات الترفيهية .
من ناحية الترفيه تدعم السيارة أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد ونظام صوتي مكون من 10 إلى 14 مكبرا صوتيا، كما وفرت لاندروفر تطوير أنظمة السلامة والحماية في السيارة ، والتي تشعر السائق بالمزيد من الأمان أثناء قيادة السيارة حتى على أصعب الطرق مثل الفرامل الذاتية .
تحتوي السيارة على محرك تيربو مكون من 4 إسطوانات متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ، ومن المفترض أن تطرح لاند روفر تلك السيارة بـ 7 نسخ مختلفة من السيارة بسعر يبدأ من 51 ألف دولار .