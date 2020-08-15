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رياضة

الطرابيلي: سنخضع لمسحة طبية غدًا لحسم موقفنا من مواجهة الاتحاد

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:56 م
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
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عمرو ابوبكر
أكد علي الطرابيلي، أمين صندوق النادي المصري، أنهم سينتظرون نتيجة المسحة القادمة لتحديد الموقف من مباراة الاتحاد السكندري والتى من المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الطرابيلي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "سنقوم بإجراء مسحة طبية غدًا ومن المنتظر أن تظهر النتيجة مساءً من أجل تحديد موقفنا من مواجهة الاتحاد السكندري، وهل يجوز خضوع اللاعب لمسحة طبية مرتين فى نفس اليوم".
 
وأضاف: "لا نمانع على الإطلاق فى لعب مباريات الدوري ولكن نعاني من ظروف استثنائية تجعلنا غير قادرين على خوض المباريات بسبب حالات كورونا".

جدير بالذكر أن المصري فقد ثلاث نقاط بسبب عدم حضوره مباراة الإسماعيلي في الدوري، بعد تعرّض مجموعة كبيرة من صفوف لاعبيه للاصابة بفيروس كورونا. 
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